منصة الشباب .. محمد ممدوح : النجاح الحقيقي في تنفيذ الأفكار وتحويلها إلى أثر ملموس

أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نجاح منصة الشباب لا يقاس بعدد الأفكار والمقترحات التي تستقبلها، وإنما بقدرتها على دراسة هذه الأفكار ومتابعتها وتحويل القابل منها إلى واقع ملموس.

وقال محمد ممدوح، خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المعيار الحقيقي لقياس نجاح المنصة يتمثل في مخرجاتها، وليس حجم المشاركات التي تستقبلها.

وأوضح: «مش هفرح لو اتقال إن إحنا اتقدم لنا مليون فكرة من مليون شاب مصري، اللي يهمنا كام فكرة اتدرست؟ كام فكرة اتابعت؟ كام فكرة خرجت للنور؟».

وشدد على أهمية الانتقال من الاحتفاء بأعداد الأفكار والمشاركات إلى قياس الأثر الحقيقي الناتج عنها، ووضع مؤشرات واضحة يمكن من خلالها تقييم أداء المنصة.الخبر الثاني

محمد ممدوح: منصة الشباب فرصة لتعزيز المشاركة في الشأن العام

أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية ربط منصة الشباب بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام ودعم مشاركتهم المجتمعية والسياسية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المنصة يجب أن تتحول إلى أداة عملية تتيح للشباب طرح أفكارهم ومقترحاتهم، مع وجود آليات واضحة لدراسة هذه الأفكار ومتابعتها وتنفيذ ما يمكن تطبيقه منها.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن محورًا واضحًا يتعلق بتحدي المشاركة في الشأن العام، مشيرًا إلى أن منصة الشباب يمكن أن تمثل إحدى الأدوات المهمة للتعامل مع هذا التحدي، وتحويل مشاركة الشباب من مجرد تقديم أفكار إلى مشاركة فاعلة ذات تأثير حقيقي.