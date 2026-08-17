محمد ممدوح : منصة الشباب فرصة لتعزيز المشاركة في الشأن العام

أكد محمد ممدوح، رئيس مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية ربط منصة الشباب بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام ودعم مشاركتهم المجتمعية والسياسية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المنصة يجب أن تتحول إلى أداة عملية تتيح للشباب طرح أفكارهم ومقترحاتهم، مع وجود آليات واضحة لدراسة هذه الأفكار ومتابعتها وتنفيذ ما يمكن تطبيقه منها.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن محورًا واضحًا يتعلق بتحدي المشاركة في الشأن العام، مشيرًا إلى أن منصة الشباب يمكن أن تمثل إحدى الأدوات المهمة للتعامل مع هذا التحدي، وتحويل مشاركة الشباب من مجرد تقديم أفكار إلى مشاركة فاعلة ذات تأثير حقيقي.