حي الهرم يعقد لقاءه الأسبوعي مع المواطنين ويبحث 14 شكوى | صور

عقد حي الهرم لقاءه الأسبوعي الدائم مع المواطنين لبحث مطالبهم والوقوف على أبرز العقبات التي تواجههم.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة انتظام اللقاءات الدورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وشهد اللقاء، الذي عُقد برئاسة اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، مناقشة (14) طلبًا مقدمًا من المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية؛ حيث تم بحث كل حالة على حدة للعمل على تذليل كافة الصعوبات الميدانية والتنفيذية.

وأكد اللواء أحمد ثابت خلال الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات السريعة والعاجلة بالتنسيق الكامل مع الإدارات المختصة داخل الحي، لضمان السرعة والدقة في إنجاز التكليفات وحل المشكلات المعروضة وفقًا للأطر القانونية واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة على التواصل المباشر مع المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات اليومية، وتثبيت آلية التفاعل الميداني لتلبية احتياجات الشارع.