قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة ترد على التشكيك في معايير الأمان بتنفيذ محطة الضبعة النووية
سعر الدولار اليوم 17 أغسطس 2026 في البنوك والصرافة
الذهب يفاجئ السوق .. وقفزة جديدة في أسعار السبائك اليوم
صفقة حسام عبدالمجيد تنعش مستحقات لاعبي الزمالك قبل انطلاق الدوري
النمنم : جماعة الإخوان سعت إلى خلق حالة من الصدام مع الدولة باعتصام رابعة
الصحة : لا منع لاستيراد الأدوية .. والمستحضر المحلي له الأولوية في التأمين
الممثل التجاري الأمريكي : ترامب لا يمزح بشأن فرض رسوم 100% على بريطانيا
وزير التعليم: مناهج 2 بكالوريا واضحة ومتدرجة ومبسطة
تحفة معمارية فريدة .. خبير أثري يكشف سر تسمية الجامع الأقمر
يا إما مأجور يا رومانسي | نشأت الديهي يهاجم عصام حجي بعد اعتذاره للإخوان
بـ 9 ملايين إسترليني.. كوفنتري سيتي يضم مهاجم نوتنجهام فورست
تطور عسكري جديد .. ضباط من أوغندا وبوروندي يزورون قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حي الهرم يعقد لقاءه الأسبوعي مع المواطنين ويبحث 14 شكوى | صور

اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم
اللواء أحمد ثابت رئيس حي الهرم
أحمد زهران

عقد حي الهرم لقاءه الأسبوعي الدائم مع المواطنين لبحث مطالبهم والوقوف على أبرز العقبات التي تواجههم.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بضرورة انتظام اللقاءات الدورية مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة.

وشهد اللقاء، الذي عُقد برئاسة اللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم، مناقشة (14) طلبًا مقدمًا من المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية؛ حيث تم بحث كل حالة على حدة للعمل على تذليل كافة الصعوبات الميدانية والتنفيذية.

وأكد اللواء أحمد ثابت خلال الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات السريعة والعاجلة بالتنسيق الكامل مع الإدارات المختصة داخل الحي، لضمان السرعة والدقة في إنجاز التكليفات وحل المشكلات المعروضة وفقًا للأطر القانونية واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة على التواصل المباشر مع المواطنين، وتسهيل حصولهم على الخدمات اليومية، وتثبيت آلية التفاعل الميداني لتلبية احتياجات الشارع.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم لقاء المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

بنك اهلى

تحذير عاجل من البنك الأهلى .. تفاصيل

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

التوقيت الصيفي

الساعة تعود 60 دقيقة للخلف.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميا يوم خميس

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم: مفيش عجز معلمين..والتعيينات الجديدة تنتظر الموافقات الرسمية

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

من شاطئ الفن إلى ذاكرة النيل .. قصور الثقافة ترسم خريطة صيفية للفن والوعي

مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة

مساعدات غزة تحت الحصار.. 900 عائق إسرائيلي تعرقل وصول الإغاثة للفلسطينيين

جانب من اللقاء

محمد الجندي: الوعي الإيماني والوطني ضرورة عقلية.. والانحراف عن الأخلاق هدم للإنسان وإفساد للحياة.. والشباب مطالب بحسن استثمار الوقت

بالصور

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير عن 36 عامًا.. تفاصيل الساعات الأخيرة

سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.
سبب وفاة الممثلة الأميركية هايدن بانتير بطلة «هيروز» عن 36 عامًا.

أسعار بيجو 301 ‏المستعملة في مصر

بيجو 301
بيجو 301
بيجو 301

لأول مرة.. السعودية تحصد جائزة أفضل دولة مستضيفة من فورمولا إي

فورمولا إي
فورمولا إي
فورمولا إي

في زفافها مع رونالدو .. جورجينا ترتدي مجوهرات بـ75 مليون دولار

في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار
في زفافها مع رونالدو.. جورجينا ترتدي مجوهرات تقدر قيمتها بـ75 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد