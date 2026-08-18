الديناصور.. عرض مسرحي يرصد صناعة التريند والشائعات على مسرح الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين عرضًا مسرحيًا بعنوان «الديناصور»، وذلك في السابعة من مساء يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، على مسرح نقابة الصحفيين، في إطار الفعاليات الثقافية والفنية، التي تنظمها النقابة.

وقال محمود كامل، رئيس اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، إن تنظيم العرض يأتي في إطار اهتمام اللجنة بدعم الحركة المسرحية واستضافة التجارب الفنية المتميزة، مؤكدًا حرص النقابة على تقديم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة تفتح المجال أمام شباب المبدعين، وتمنح جمهورها فرصة للاستمتاع بالعروض المسرحية والفنية المختلفة.

تبدأ أحداث العرض من جملة عابرة يطلقها أحد ركاب الأتوبيس: «بيقولك يا سيدي في ديناصور ظهر في وسط البلد»، لتتحول خلال دقائق إلى حالة من الجدل والارتباك بين الركاب، قبل أن تتلقف وسائل الإعلام الخبر، وتنتقل الحكاية إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح أخبار الديناصور واحدة من أهم عناصر الدراما المسرحية.

وفجأة يتحول الديناصور إلى حديث الساعة ونجم الموسم، وبلغة جيل الألفية الثالثة «يركب التريند»، في معالجة مسرحية تتناول تأثير الشائعات وانتشار الأخبار، وقدرتها على صناعة حالة عامة من الجدل، من خلال مزيج بين الكوميديا والرصد الاجتماعي.

ويتميز النص بتنوع لغته بين العربية والعامية المصرية، في إطار درامي يقدم الأحداث من زوايا متعددة، ويطرح تساؤلات حول صناعة الخبر، وسرعة انتشار الشائعات، وتأثير وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي الجمهور.

العرض تأليف وإخراج المخرج المسرحي الشاب سندباد سليمان، ويشارك في بطولة العرض الفنان القدير سيف عبدالرحمن، إلى جانب دينا واصف، حسين الشنتوري، رشا الهواري، أحمد عوف، إنجي سامي، محمد خليل، محمد زكي، رشوان فاروق، منة هشام، عادل مرزوق، إيمان النقادي، حسن جلال، محمد عبدالحميد، هبة العطفي، حمزة بلال، وهبة عبداللطيف.

ويتولى إدارة الفريق إسلام الشافعي، ومساعد مخرج إيمان سنبل، ومخرج منفذ محمد سرحان وحمادة عثمان.

وقال كامل، رئيس اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين: «اخترنا "الديناصور"؛ لأنه لا يكتفي بتقديم حالة مسرحية ساخرة، لكنه يضعنا أمام مرآة لما يحدث حولنا..كيف يمكن لجملة عابرة أن تتحول إلى خبر، والخبر إلى شائعة، والشائعة إلى تريند يسيطر على الناس. ومن هنا يأتي دورنا في محاولة توعية الجمهور بالفن، دون أن نفقد متعة المشاهدة».

وأكد كامل تواصل تقديم أجندة متنوعة من الفعاليات والعروض على مسرح النقابة، بما يعزز دورها كمساحة مفتوحة للفنون والثقافة، ويتيح لأعضاء النقابة والجمهور متابعة تجارب مسرحية وفنية متنوعة.