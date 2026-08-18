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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الغسالة ريحتها وحشة؟.. 6 أماكن لازم تنظفيها فورا

الغسالة ريحتها وحشة؟ 6 أماكن لازم تنظفيها فورًا
الغسالة ريحتها وحشة؟ 6 أماكن لازم تنظفيها فورًا
أسماء عبد الحفيظ

إذا بدأت الغسالة تصدر رائحة كريهة أو تشبه العفن رغم استخدام مسحوق الغسيل، فلا يعني ذلك بالضرورة وجود عطل في الجهاز.

في كثير من الحالات تتجمع بقايا المنظفات، والرطوبة، والأوساخ في أماكن لا تخطر على البال، فتتحول مع الوقت إلى مصدر للرائحة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

الغسالة ريحتها وحشة؟ 6 أماكن لازم تنظفيها فورًا

وتشير إرشادات الشركات المصنعة إلى أن تنظيف الغسالة بانتظام وترك الباب مفتوحًا بعد الاستخدام يساعدان على تقليل تراكم الرطوبة والروائح غير المرغوبة.

1- جلدة باب الغسالة

إذا كانت الغسالة تحميل أمامي، ابدئي بفحص الجلدة المطاطية حول الباب، فهي من أكثر الأماكن التي تحتفظ بالمياه وبقايا المنظفات والشعر والأوساخ.

افتحي ثنيات الجلدة ونظفيها بقطعة قماش مبللة ومُنظف مناسب، ثم جففيها جيدًا، خاصة في المناطق التي تتجمع فيها المياه. ويمكن أن يؤدي تراكم الأوساخ والرطوبة فيها إلى ظهور العفن والرائحة الكريهة.

2- درج مسحوق الغسيل

قد يبدو درج المسحوق نظيفًا من الخارج، بينما تتراكم داخله بقايا المسحوق ومنعم الملابس، خاصة مع تكرار استخدام المنظفات السائلة.

اسحبي الدرج إذا كان قابلًا للإزالة، واغسليه بالماء الدافئ وافركي بقايا المنظف بفرشاة ناعمة، ثم نظفي المكان الذي يدخل فيه الدرج قبل إعادته إلى مكانه.

3- فلتر الطرد أو مضخة التصريف

من الأماكن التي قد تُنسى فلتر التصريف، والذي يمكن أن تتجمع فيه الوبرة والشعر والعملات المعدنية والأجسام الصغيرة.

وفي الغسالات التي تحتوي على فلتر مضخة، يمكن أن يؤدي تراكم الأوساخ فيه إلى ظهور روائح غير مرغوبة ومشكلات في التصريف. لكن طريقة فتح الفلتر تختلف حسب الموديل، لذلك يُفضل الرجوع إلى دليل الغسالة قبل تنظيفه.

4- حوض الغسالة من الداخل

حتى لو بدا الحوض نظيفًا، يمكن أن تتراكم داخله بقايا المنظفات والأوساخ مع الوقت، خصوصًا عند الاعتماد المستمر على دورات الغسيل الباردة.

إذا كانت الغسالة تحتوي على برنامج تنظيف الحوض أو Clean Washer، استخدميه وفق تعليمات الشركة. وتوصي بعض الشركات بتشغيل دورة التنظيف مرة شهريًا للمساعدة على الحد من تراكم الرواسب والروائح.

5- مكان تجمع المياه أسفل الغسالة

إذا كانت هناك رائحة قوية بالقرب من الجزء السفلي للغسالة، افحصي المنطقة المحيطة بها بحثًا عن مياه راكدة أو تسريب.

وجود مياه لا تجف قد يزيد من الرطوبة والروائح، لذلك إذا لاحظتِ تسريبًا مستمرًا أو تجمع مياه بعد تشغيل الغسالة، فقد تحتاجين إلى فحص خرطوم التصريف أو الاستعانة بفني.

6- باب الغسالة نفسه وحوافه

لا تكتفي بتنظيف الحوض؛ فحواف الباب والمناطق المحيطة به قد تحتفظ بالرطوبة وبقايا المنظفات. امسحيها جيدًا بعد كل فترة من الاستخدام، واتركي الباب أو الغطاء مفتوحًا بعد انتهاء دورة الغسيل حتى تجف الرطوبة الداخلية.

كيف تمنعين رائحة الغسالة من العودة؟

هناك عادات بسيطة تساعد على الحفاظ على الغسالة منعشة، أهمها إخراج الملابس المبللة سريعًا بعد انتهاء الدورة، وعدم تركها داخل الحوض لساعات طويلة. كما يُفضل عدم الإفراط في كمية مسحوق الغسيل، لأن زيادة المنظف قد تؤدي إلى تراكم الرواسب داخل الغسالة.

وبعد كل غسلة، اتركي الباب أو الغطاء مفتوحًا لفترة حتى تجف الرطوبة، وامسحي الجلدة ودرج المنظف عند الحاجة.

إذا استمرت الرائحة الكريهة رغم تنظيف هذه الأجزاء، أو ظهرت معها مشكلة في التصريف أو تسريب للمياه، فقد يكون السبب داخليًا ويحتاج إلى فحص متخصص.

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