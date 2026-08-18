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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فرنسا تعلن وفاة المنتج السينمائي ألتماير ونجم الموضة فافييه إثر حادث سير

المنتج السينمائي الفرنسي نيكولا ألتماير، والسيدة ماتيلد فافييه
المنتج السينمائي الفرنسي نيكولا ألتماير، والسيدة ماتيلد فافييه
أ ش أ

توفى المنتج السينمائي الفرنسي نيكولا ألتماير، والسيدة ماتيلد فافييه مديرة العلاقات العامة لدى دار الأزياء العالمية «ديور» وأحد أبرز الشخصيات في عالم الموضة، إثر حادث سير وقع في إقليم دو-سيفر، غربي فرنسا.

وأفادت النيابة العامة في مدينة نيور، اليوم /الثلاثاء/ بأن الحادث وقع أمس /الاثنين/ على طريق إقليمي بمدينة إيرفو، شمالي الإقليم، حيث كان ألتماير وفافييه يستقلان سيارة واحدة.

وأوضح نائب المدعي العام في نيور، نيكولا لوكلانش أن السيارة اصطدمت بشاحنة ثقيلة كانت تسير في الاتجاه المقابل أثناء محاولة تجاوز مركبة أخرى، مشيرًا إلى فتح تحقيق بتهمة «القتل غير العمد من جانب سائق»، للوقوف على الملابسات الدقيقة للحادث.

وكان نيكولا ألتماير، الذي كان يدير شركة الإنتاج «ماندارين فيلمز» (Mandarin Films) مع شقيقه إريك، قد أنتج عددًا من الأفلام والمسلسلات الفرنسية الناجحة.

ومن أبرز الأعمال التي أنتجها أفلام «بريس دو نيس» (Brice de Nice)، و«أو إس إس 117» (OSS 117)، و«ثري زيرو» (Trois zéros)، و«جريمتي» (Mon crime)، إلى جانب مسلسل «فاليدي» (Validé)، وفيلم «السيد أزنفور» (Monsieur Aznavour)، الذي يتناول السيرة الذاتية للمغني الفرنسي الراحل شارل أزنفور، وبطولة طاهر رحيم.

أما ماتيلد فافييه، فكانت من الشخصيات البارزة في عالم الموضة، وشغلت منصب مديرة العلاقات العامة لدى دار الأزياء العالمية «ديور» لأكثر من 15 عامًا.

وكانت قد كشفت فافييه، في كتابها «Living Beautifully in Paris» الذي صدر عام 2024، أنها كانت متزوجة من نيكولا ألتماير، وظهرت معه بشكل متكرر في المناسبات العامة منذ عام 2022.

المنتج السينمائي الفرنسي نيكولا ألتماير ديور

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