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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أرض الآلهة وعروس النيل.. مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة مصر في عيون المصريين القدماء بقصر الأمير طاز الثلاثاء

الدكتور ميسرة
الدكتور ميسرة
محمد الاسكندرانى

تنظم مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، محاضرة أثرية وفكرية متخصصة بعنوان «مصر في عيون المصريين القدماء»، يقدمها الأستاذ الدكتور ميسرة عبد الله حسين، أستاذ الآثار والديانة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وذلك بمقر مركز إبداع «قصر الأمير طاز» بالقاهرة.

زاهي حواس 

تأتي هذه المحاضرة في إطار المبادرات التثقيفية والتنويرية التي ترعاها المؤسسة للتعمق في فلسفة الحضارة المصرية القديمة، وإبراز الرؤية الفكرية والروحية التي شكلت وجدان أجدادنا ونظرتهم لتعاقب الوجود والهوية الوطنية.


تستعرض المحاضرة أربعة محاور رئيسية تناقش الفلسفة الجغرافية والروحية للمصري القديم:
الأصل الأسطوري للنشأة: تأملات المصريين القدماء وتصوراتهم الفلسفية عن النشأة الأولى والأساطير التي ارتبطت بتأسيس أرض مصر.

جغرافيا الأرض وعلاقتها بالعمران: قراءة أبعاد الأرض المصرية في نظر أصحابها، ورصد التناغم بين البيئة الطبيعية والعمران الحضري للتدليل على براعة التخطيط.
مصر والعالم المحيط: رؤية المصري القديم لطبيعة أرضه المقدسة مقارنة بالعوالم والجغرافيات المجاورة.
علاقة المصري بالآخر: تحليل طبيعة التفاعل الحضاري للمصريين مع الشعوب الأخرى، وكيف ينظر المصريون للآخر ونظرة العالم الخارجي لهم.

يُذكر أن الأستاذ الدكتور ميسرة عبد الله حسين يُعد قامة أكاديمية وثقافية رفيعة في مجال الآثار والديانة المصرية؛ حيث يشغل حالياً منصب أستاذ الآثار والديانة بكلية الآثار جامعة القاهرة، وعمل سابقاً نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.
كما أنه عضو في المجلس الأعلى للثقافة، ونائب رئيس بعثة حفائر جامعة القاهرة العاملة بـ «تونا الجبل»، وله العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية والدولية البارزة التي أثرت المكتبة الأثرية المصرية.

زاهي حواس حواس مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث مؤسسة زاهي حواس مصر

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