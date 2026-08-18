رفع كفاءة النظافة بالسباعية.. وجهود مكثفة للحفاظ على المظهر الحضارى بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بناءاً على تكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهودها الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بمختلف المدن والمراكز ، وتحسين مستوى البيئة والحفاظ على المظهر الحضارى بما يواكب جهود المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بمدينة السباعية

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية ، تحت إشراف شوقى مصطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بمختلف المناطق والشوارع بالمدينة من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والأتربة، بما يسهم فى تحسين مستوى البيئة والارتقاء بالمظهر العام للمدينة.

تحسين البيئة والإرتقاء بالمظهر الحضارى

وتأتى هذه الأعمال ضمن خطة الوحدة المحلية لتحسين مستوى الخدمات والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين ، مع إستمرار المتابعة الميدانية للتعامل الفورى مع أى تجمعات للمخلفات بما يضمن الحفاظ على مستوى النظافة العامة وتحسين الصورة البصرية للمدينة .

تجسد أعمال رفع كفاءة النظافة بمدينة السباعية

العمل على تحسين مستوى البيئة والإرتقاء بالمظهر الحضارى بمختلف المدن والمراكز من خلال إستمرار المتابعة الميدانية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بما يسهم فى توفير بيئة نظيفة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.