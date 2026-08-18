رفع كفاءة منظومة النظافة بحى وسط كوم أمبو وحملات مكثفة للإرتقاء بالمظهر الحضارى بأسوان

تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو جهودها الميدانية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين مستوى البيئة بمختلف المناطق ، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول بما يسهم فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ويأتى ذلك بناءاً على تعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

حملات مكثفة للنظافة بحى وسط كوم أمبو

وفى هذا الإطار ، وتحت إشراف اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ، تجرى أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بنطاق حى وسط مدينة كوم أمبو من خلال تكثيف أعمال رفع المخلفات والأتربة وتنظيف الشوارع والميادين، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحقيق أفضل مستوى ممكن من النظافة.

تحسين البيئة والإرتقاء بالمظهر الحضارى

وتأتى هذه الجهود ضمن خطة الوحدة المحلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الحالة العامة للشوارع والمناطق السكنية، والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة بما ينعكس بصورة إيجابية على البيئة وجودة الحياة اليومية للمواطنين.

تأتى أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بحى وسط كوم أمبو فى إطار جهود محافظة أسوان المستمرة للإرتقاء بمستوى الخدمات وتحسين البيئة، والحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.