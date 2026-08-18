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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماذا قال جوردون لاعب برشلونة قبل مواجهة الأهلي المصري؟

برشلونة والأهلي
برشلونة والأهلي
حسام الحارتي

قال أنتوني غوردون لاعب برشلونة إنه متشوق للعب على ملعب كامب نو للمرة الأولى عندما يواجه برشلونة الأهلي المصري في مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد، مشيراً أنه استمتع بكل لحظة منذ قدومه للنادي الكتالوني.

عقد حسين عموتة المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جلسات مكثفة مع لاعبي الفريق في إسبانيا، خلال المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا، قبل مواجهة برشلونة المقرر لها غدا الأربعاء.


 

ويستعد الأهلي لمواجهة برشلونة مساء غد الأربعاء، في بطولة كأس خوان جامبر، في ختام معسكر الفريق الخارجي، قبل العودة إلى الاستعداد لانطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

عموتة يركز على علاج أخطاء الدفاع

وخصص المدير الفني للأهلي جانبًا من اجتماعاته الأخيرة للعمل مع لاعبي الخط الخلفي، في محاولة لعلاج الأخطاء التي ظهرت خلال التدريبات والمباراة الودية الأخيرة أمام يوروبا.

وكان الأهلي قد خسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف، وهي المباراة التي حرص عموتة على تحليلها للوقوف على أبرز السلبيات التي تحتاج إلى تدخل قبل بداية الموسم الرسمي.

وطالب المدرب المغربي لاعبي الدفاع بالتركيز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وشدد على ضرورة الالتزام بالأدوار التكتيكية وتنفيذ التعليمات داخل الملعب، خاصة في ظل قوة المواجهة المقبلة أمام برشلونة.

كما يعمل الجهاز الفني على زيادة الانسجام بين عناصر الخط الخلفي، مع التركيز على التحولات الدفاعية والتنظيم أثناء بناء اللعب، ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

مباراة برشلونة الاختبار الأخير في معسكر الأهلي

وتعد مواجهة برشلونة الاختبار الأخير للأهلي خلال معسكر إسبانيا، حيث يرغب الجهاز الفني في الاستفادة من المباراة على المستوى الفني والبدني، قبل العودة إلى مصر وبدء الاستعداد للمنافسات الرسمية.

وتمثل المباراة فرصة قوية أمام لاعبي الأهلي لاختبار قدراتهم أمام أحد أبرز أندية العالم، كما تمنح عموتة فرصة للتعرف بشكل أكبر على إمكانيات لاعبيه في مواجهة منافس يمتلك قدرات فنية كبيرة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل، على أن يبدأ الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة الشرقية إنبي يوم الأحد المقبل، وهو ما يجعل الجهاز الفني حريصًا على الوصول بالفريق إلى أفضل حالة ممكنة قبل ضربة البداية.

أون سبورت تحصل على حقوق بث المباراة

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة المتحدة للرياضة إتمام التعاقد مع نادي برشلونة الإسباني للحصول على حقوق البث التلفزيوني الحصرية لمواجهة الأهلي وبرشلونة في بطولة كأس خوان جامبر.

وتنقل المباراة حصريًا عبر قنوات «أون سبورت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتاح للجماهير فرصة متابعة المواجهة المرتقبة بين الفريق المصري ونظيره الإسباني.

ظهور تاريخي للأهلي في كأس خوان جامبر

وتحمل المباراة أهمية تاريخية للنادي الأهلي، بعدما أصبح أول فريق مصري وأفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر.

ويعكس هذا الظهور حجم الحضور الذي بات يحظى به الأهلي على الساحة الدولية، خاصة مع مشاركاته المتكررة في البطولات الكبرى وظهوره أمام عدد من أندية القمة في أوروبا.

ويأمل الأهلي في تقديم مباراة قوية أمام برشلونة، وتحقيق أقصى استفادة فنية من التجربة، قبل العودة إلى المنافسات المحلية والاستعداد لخوض موسم جديد وسط طموحات كبيرة على مختلف الأصعدة.

أنتوني غوردون ى ملعب كامب نو الأهلي المصري الكتالوني إسبانيا

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