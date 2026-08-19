افتتاح موقع جديد لصناديق القمامة الهيدروليكية بشارع سليمان أباظة بالدقي

واصل حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، برئاسة المهندس محمد رزق رئيس الحي، توسيع منظومة النظافة المتطورة من خلال افتتاح موقع جديد لصناديق القمامة الهيدروليكية تحت الأرض بشارع "سليمان أباظة"، وذلك عقب النجاح الذي حققته التجربة في موقعين سابقين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وجاءت تفاصيل المنظومة ومواقع الانتشار كالتالي:

-موقع سليمان أباظة الجديد: يضم 4 صناديق هيدروليكية ترفع باستخدام "ريموت كنترول" لتفريغها بسيارات المكبس التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

-المواقع السابقة: تشمل موقع امتداد نادي الصيد (صندوقين)، وموقع امتداد شارع محيي الدين أبو العز (3 صناديق).



ويتم اختيار أماكن الحفر بالتنسيق مع شركات المرافق (الغاز، الكهرباء، المياه، والصرف الصحي) لضمان عدم المساس بالبنية التحتية.

وتأتي أبرز مزايا الصناديق الهيدروليكية، في حماية البيئة والمظهر الحضاري، حيث توضع الصناديق داخل غرف خرسانية معزولة تمامًا أسفل الأرض لمنع تسرب الروائح الكريهة.

كما يتم القضاء على الظواهر السلبية: تحرم النباشين من الوصول للمخلفات وفرزها في الشارع، وتمنع تجمع الحيوانات الضالة.

مما يساهم في سيولة الحركة من خلال الحد من تناثر أكياس القمامة بما يضمن سهولة حركة المشاة والسيارات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحي للتوسع في الحلول التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءة النظافة والحفاظ على الشارع المصري.