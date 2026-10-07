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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يشارك في ملتقى للتوظيف وتبادل الخبرات لدعم خريجات برنامج رابحة

المجلس القومي للمرأة يشارك في ملتقى للتوظيف وتبادل الخبرات لدعم خريجات برنامج «رابحة»
المجلس القومي للمرأة يشارك في ملتقى للتوظيف وتبادل الخبرات لدعم خريجات برنامج «رابحة»
أمل مجدى

شارك المجلس القومي للمرأة في ملتقى للتوظيف وتبادل الخبرات، والذي نظمّه برنامج تدريب القيادات العليا بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبمشاركة عدد من السيدات الباحثات عن فرص عمل وخريجات برنامج «رابحة».

ويأتي ذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة. 

وأكدت مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود المجلس، مشيرةً إلى أهمية توفير فرص التدريب والتوظيف وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وفتح آفاق جديدة أمامها.


وتضمن الملتقى حلقة نقاشية حول التمكين الاقتصادي للمرأة وتبادل الخبرات، بمشاركة مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد فهمي منزا، مدير أول برامج تدريب القيادات العليا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ونورا رافع، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والأستاذة سوزان صدقي، ممثلة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات، وإيمان أحمد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.
وأوضحت مي محمود أن برنامج «رابحة» يمثل نموذجًا مهمًا لدعم السيدات من خلال التدريب والتأهيل وتعزيز جاهزيتهن للانخراط في سوق العمل، مؤكدةً أهمية التعاون والشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات لتوفير فرص حقيقية للسيدات والاستفادة من مهاراتهن وقدراتهن.
وأضافت أن الملتقى أتاح للسيدات المستفيدات من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم، وخريجات برنامج «رابحة»، فرصة الالتقاء بممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة، والتعرف على متطلبات سوق العمل، إلى جانب التقدم للفرص الوظيفية المتاحة وإجراء المقابلات الشخصية.

ويأتي الملتقى ضمن البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة، وبدعم من حكومة كندا ممثلة في سفارة كندا في مصر، وبالتنظيم المشترك بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة رابحة الشمول المالي المرأة

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