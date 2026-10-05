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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج نورة ونور بسوهاج

المجلس القومي للمرأة ينظم حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج نورة ونور للفتيات والفتيان بمحافظة سوهاج
المجلس القومي للمرأة ينظم حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج نورة ونور للفتيات والفتيان بمحافظة سوهاج
أمل مجدى

ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات والذى يحظي برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي ، نظم المجلس القومي للمرأة حفل تخريج الدفعة الأولى من فتيات وفتيات برنامجي نورة ونور بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
 
شهد الحفل حضور الدكتورة سحر وهبى، مقررة فرع المجلس بسوهاج، والأستاذة نورهان  زينهم  منسق البرنامج والاستاذه هند  على مشرفة محافظة سوهاج  لبرنامجي نورة ونور، والأستاذة هبة يوسف محللة برامج تمكين الفتيات بصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبمشاركة نحو 500 فتى وفتاه من أبناء عدد من قرى مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة.


  
وأعربت الدكتورة سحر وهبي عن خالص تقديرها للفتيات والفتيان المشاركين في برنامجي نورة ونور ، مشيدةً بالتزامهم وتفاعلهم الإيجابي، وما حققوه من تطور ملحوظ، مؤكدة أن هذا التغيير ظهر منذ الجلسات الأولى، مع تنامي قدرتهم على الالتزام والتركيز والتفاعل، بما يعكس أثر الأنشطة التفاعلية والتعلم بالممارسة، مشددةً على أهمية تمكينهم وإشراكهم معًا في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتوازنًا.
   
تضمنت الاحتفالية تكريم نحو 500 فتاة وفتى من أبناء محافظة سوهاج، إلى جانب تكريم الميسرات والميسرين تقديرًا لدورهم في تنفيذ البرنامج ودعم رحلة التعلم والتمكين،

كما شهدت الاحتفالية أيضًا تكريم 5 مبادرات مجتمعية نفذتها 30 فتاة من بطلات نورة، عقب استكمالهن رحلة البرنامج الأساسية المكونة من 40 جلسة.
وقد مثّلت هذه المبادرات انتقالًا مهمًا من التمكين الفردي إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة، حيث نقلت الفتيات ما اكتسبنه من معارف ومهارات إلى أرض الواقع فى نشر الوعي تجاه عدد من القضايا المجتمعية، من بينها ختان الإناث، وزواج الأطفال، والوعى الالكترونى، والعنف والتنمر، وقد تم تكريم المبادرات وبطلاتها من قبل المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لمساهمتهن في تحويل المعرفة والمهارات المكتسبة إلى مبادرات ذات أثر داخل مجتمعاتهن.

تجدر الاشارة الى ان برنامج نوره يستهدف الفتيات من سن 10الى14عاما؛من خلال مسار تدريبى متكامل يضم 40جلسه يهدف الى تعزيز وعى الفتيات بذاتهم وبعلاقاتهم بالاخرين وتنمية مجموعة من المهارات والقيم الداعمه لبناء شخصية اكثر وعيا وقدره على اتخاذ القرارات وتضمنت الجلسات موضوعات تهم كل فتاه في هذه المرحله العمريه منها  التخطيط لليوم ،التفاوض،مشاعرنا واموالنا،اختيار الاطعمه الصحيه،اللمسات الامنه وغير الامنه،القيام بخيارتى بنفسى،حقائق وخرافات عن جسدى و
 كما بستهدف برنامج «نور» أيضاً الفتيان من    سن 10 إلى 14 عامًا، من خلال مسار تدريبي متكامل  والقيم الداعمه لبناء شخصية اكثر وعيا وقدره على اتخاذ قرارات ايجابيه ويضم البرنامج يضم 14 جلسة، تهدف إلى تعزيز وعي الفتيان بذاتهم وبعلاقاتهم مع الآخرين، وتنمية مجموعة من المهارات والقيم الداعمة لبناء شخصية أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قرارات إيجابية، موضحة أن الجلسات تضمنت موضوعات محورية، من أبرزها إدارة المشاعر، وبناء العلاقات الصحية، والتعامل مع ضغط الأقران، والتواصل الفعّال، ودعم الفتيات وتعزيز الشراكة والاحترام المتبادل، ونبذ العنف، بما يسهم في ترسيخ بيئة أكثر أمانًا ودعمًا للأطفال داخل أسرهم ومجتمعاتهم.
     

وامتدت رحلة البرنامج إلى 7قرى بمحافظة سوهاج، هي(البطاخ ، بنى هلال ،نجع ابو عوض؛ البربا، نيده؛ الاحايوه شرق، الجزازره، ).

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة تمكين المرأة نور نورة

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