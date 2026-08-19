الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق محدود بمول تجاري بطنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية ، منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمول تجاري شهير بشارع البحر بمدينة طنطا ، إثر ماس كهربائي وتم الدفع بـ 3 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل حادث الحريق



وتعود أحداث الواقعة ، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة اشتعال النيران بمول تجاري شهير إثر ماس كهربائي بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية ، إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد الحريق



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.