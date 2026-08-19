تيك توك يقتحم عالم الأموال.. ميزة سرية لتحويل النقود بين المستخدمين

يختبر تطبيق تيك توك تطوير ميزة تتيح للمستخدمين إرسال الأموال إلى بعضهم بعضا عبر الرسائل المباشرة، في خطوة من شأنها توسيع حضور منصة التواصل الاجتماعي في مجال الخدمات المالية.

وبحسب ما كشفه فحص للشفرة البرمجية المخفية في النسخة الحالية من تطبيق تيك توك على أجهزة آيفون في الولايات المتحدة، فإن الميزة قيد التطوير قد تعتمد على خدمة TikTok Pay المتاحة بالفعل في عدد من دول جنوب شرق آسيا لإتمام المعاملات المالية.

وتشير الشفرة إلى أن المستخدم الذي يتلقى الأموال سيكون بإمكانه الضغط على خيار لقبول الدفعة قبل انتهاء صلاحيتها، فيما يمكن للمرسل تلقي إشعارات عبر الهاتف أو صندوق الوارد بشأن حالة المعاملة.

كما تتضمن الميزة المحتملة خيارا لإضافة رسالة مرفقة مع الدفعة، على غرار خاصية إضافة التعليقات إلى التحويلات المالية في خدمة Venmo التابعة لـ باي بال.

وقال متحدث باسم تيك توك إن الميزة لا تخضع حاليا للاختبار في أي سوق، ما يشير إلى أنها لا تزال في مرحلة مبكرة من التطوير.

تيك توك

وتتوفر خدمة TikTok Pay حاليا في فيتنام وماليزيا وتايلاند، وتستخدم لسداد قيمة المشتريات عبر TikTok Shop.

ولا يوجد ما يضمن أن تطلق الشركة في نهاية المطاف خدمة تحويل الأموال بين المستخدمين، إلا أن العمل الهندسي الجاري عليها يشير إلى أن شركة بايت دانس، المالكة العالمية لتيك توك، تدرس بالفعل هذه الخطوة.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه منصات التواصل الاجتماعي على توسيع نماذج أعمالها لتشمل التجارة والخدمات المالية، بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من إنفاق المستهلكين والاستفادة من المزيد من بيانات معاملاتهم.

وتدفع بايت دانس، ومقرها بكين، منذ سنوات باتجاه قطاع التكنولوجيا المالية، من خلال تطوير والاستثمار في أدوات دفع خاصة بها، في مسعى لزيادة الإنفاق والتفاعل داخل تطبيق الفيديو.

وأنفق المستهلكون حول العالم أكثر من 2.9 مليار دولار على تيك توك منذ بداية عام 2026، وفق شركة أبحاث السوق Sensor Tower، التي أشارت إلى أن التطبيق يتصدر عالميا قائمة التطبيقات من حيث إيرادات المشتريات داخل التطبيقات منذ عام 2022.

وفي الولايات المتحدة، ينفق المستخدمون على تيك توك أموالا أكثر مما ينفقونه على يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام.

ولا تقتصر المعاملات المالية داخل المنصة على مشتريات البائعين عبر منصة TikTok Shop، إذ يستطيع المستخدمون أيضا شراء عملات رقمية لإرسال هدايا افتراضية إلى صناع المحتوى ومقدمي البث المباشر، والتي يمكن تحويلها في نهاية المطاف إلى أموال نقدية.

كما يضع العديد من المستخدمين بيانات حساباتهم على خدمات مثل Venmo وCash App أو وسائل دفع أخرى في الملفات الشخصية على تيك توك، بما يتيح للأشخاص الذين يتواصلون معهم عبر التطبيق إرسال الأموال إليهم خارج المنصة.

ومن شأن إتاحة تحويل الأموال مباشرة بين المستخدمين عبر الرسائل الخاصة، أو من خلال التطبيق بصورة أوسع، أن تساعد تيك توك على إبقاء المستخدمين داخل منظومته الرقمية والاستحواذ على جزء أكبر من القيمة الناتجة عن هذه المعاملات.

تركيز متزايد على التكنولوجيا المالية



وتوظف كل من تيك توك وبايت دانس داخل الولايات المتحدة وخارجها لشغل وظائف مرتبطة بمنتجات الخدمات المالية، وفق إعلانات توظيف منشورة للعامة.

ويشغل عدد من المسؤولين في بايت دانس المشاركين في توسع الشركة بقطاع المدفوعات مناصب سابقة في JPMorgan Chase، التي سبق أن دخلت في شراكة مع الشركة الصينية للمساعدة في تطوير بنيتها التحتية للمدفوعات، رغم المخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي أثارها مسؤولون حكوميون أميركيون كبار في سنوات سابقة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أتمت تيك توك وByteDance صفقة لنقل أجزاء من عمليات الشركة في الولايات المتحدة إلى مستثمرين أميركيين، في ترتيب استهدف تجنب حظر التطبيق على مستوى البلاد وتهدئة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي بشأن تطبيق صيني يستخدمه أكثر من نصف الأميركيين.

وفي أغسطس الجاري، رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود المفروضة على استخدام تيك توك على أجهزة الحكومة الفيدرالية، بعدما خلصت إلى أن التطبيق لم يعد يمثل خطرا أمنيا.

ومع ذلك، كانت بعض أدوات الدفع التابعة لتيك توك محورا في دعاوى قضائية رفعتها جهات ادعاء عام في عدد من الولايات، اتهمت فيها المنصة بأن هذه الميزات أسهمت في استغلال الأطفال ماليا وجنسيا، وفي بعض الحالات خالفت قوانين تحويل الأموال أو سهلت عمليات غسل الأموال.

ولا تتحرك تيك توك بمفردها في هذا الاتجاه، إذ حقق إيلون ماسك خلال العام الماضي تقدما في تحويل منصة إكس، المعروفة سابقا باسم “تويتر”، إلى ما يصفه بـ “تطبيق شامل” يضم خدمات مالية إلى جانب خدمات التواصل الاجتماعي.