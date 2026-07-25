لمنافسة تيك توك .. فيسبوك يختبر تحديثات ثورية في عرض مقاطع الفيديو

بدأت شركة "ميتا" (Meta) اختبار واجهة برمجية محدثة لعرض مقاطع الفيديو داخل منصة "فيسبوك" (Facebook)، تتضمن خوارزميات توصية وتصميماً رأسياً شاملاً يهدف إلى زيادة فترة التفاعل والمنافسة المباشرة مع تطبيق "تيك توك" (TikTok).

تفاصيل تحديث واجهة الفيديو والخوارزميات الجديدة

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني المتخصص، أطلقت فيسبوك تجربة جديدة تدمج مقاطع الفيديو القصيرة (Reels) والمقاطع الطويلة والبث المباشر في خلاصة عرض راسية موحدة (Vertical Video Player).

وذكر الموقع في تقريره الصادر اليوم أن الواجهة الجديدة تعتمد على محرك توصية قائم على الذكاء الاصطناعي يتكيف تلقائياً مع تفضيلات المستخدمين.

وأوضح التقرير الفني أن مشغل الفيديو المحدث يتيح التحكم الكامل في العرض من خلال أدوات المباشرة على الشاشة؛ مثل شريط التمرير السريع، وإمكانية التخطي أو الإعادة بمقدار 10 ثوانٍ، إلى جانب خيارات الشاشة الكاملة للمقاطع الأفقية دون الخروج من واجهة العرض الرئيسية.

استراتيجية ميتا لزيادة تفاعل المستخدمين والشباب

وأشارت البيانات الواردة في التقرير إلى أن ميتا تركز عبر هذا التحديث على رفع معدلات مشاهدة المقاطع المرئية داخل المنصة؛ حيث تشكل الفيديوهات أكثر من نصف الوقت الذي يقضيه المستخدمون على فيسبوك، مما يفرض توحيد تجربة المشاهدة لتبسيط عملية التصفح والوصول للمحتوى الرقمي بسرعة.

وتسعى الشركة من خلال التغييرات البرمجية إلى إعادة جذب الفئات الشبابية والجمهور الأصغر سناً للمنصة، عبر تقديم خلاصة اقتراحات تعتمد على تحليل سلوك المشاهدة والتفاعل، وليس فقط على قائمة الأصدقاء أو الصفحات المتابعة رسمياً.

جدول الطرح والتوسع التدريجي لجميع المستخدمين

وأفاد التقرير الإخباري لموقع The Verge بأن ميتا بدأت طرح الواجهة المحدثة لمستخدمي تطبيق Facebook على نظامي أندرويد وiOS في الولايات المتحدة وكندا أولاً، على أن يكتمل الطرح التدريجي لجميع المستخدمين في مختلف دول العالم خلال الأسبوعين القادمين.

ولم تعلن الشركة عن أدوات إضافية مخصصة لصناع المحتوى في الوقت الراهن، واكتفت بالتركيز على تحسين واجهة تجربة المستخدم النهائي وتطوير أدوات الإعلانات المدمجة بداخل مشغل الفيديو المحدث لضمان استقرار العوائد الرقمية للمبدعين والمنصة.