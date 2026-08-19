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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

واقعة قديمة.. القبض على شخص استعرض بسلاح أبيض بالإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض لقيامه بممارسة أعمال البلطجة بالإسكندرية.
 


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "الظاهر بالصورة") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد البلطجة وإستعراض القوة ، وأضاف بأن الصورة تم إلتقاطها فى غضون شهر سبتمبر 2025.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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