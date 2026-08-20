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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار بشأن المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء أمام مستشفى بالجيزة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس المتهمين بحيازة سلاح والتسبب في مشاجرة بمنطقة العمرانية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص أمام إحدى المستشفيات بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء وألعاب نارية بمنطقة العمرانية بالجيزة.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (4 بائعين أسماك "أحدهم مصاب بجرح بالوجه") ، وطرف ثان: (5 بائعين متجولين "أحدهم مصاب بحرح بالوجه ، وآخر مصاب برش خرطوش "تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، على إثر حدوث خلاف بين بائع من كل طرف على أولوية إفتراش مكان لبيع منتجاته تعدوا خلالها بالضرب على بعضهما وتدخل باقى الطرفين لمناصرتهما بإستخدام سلاح نارى (فرد خرطوش) وسلاح أبيض وألعاب نارية مما أدى إلى حدوث الإصابات المشار إليها. 

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وتم بإرشادهم ضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليها لذات الخلافات. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

جهات التحقيق الجيزة العمرانية حيازة سلاح

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