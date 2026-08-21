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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الصداع الموسمي.. أسبابه وطرق الوقاية منه

الصداع
الصداع
نهى هجرس

الصداع والصداع النصفي.. من الطبيعي الشعور ببعض الانزعاج في مراحل مختلفة من الحياة، مع ذلك، قد يؤدي الصداع الناتج عن تغير الفصول إلى تفاقم بعض الحالات الصحية الكامنة لدى بعض الأفراد.

تُشكل التغيرات المناخية عاملاً مهماً في حدوث الصداع النصفي، مما يؤثر على العديد من الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه التغيرات البيئية.

تشمل العوامل الشائعة المسببة للصداع النصفي المرتبطة بالطقس ما يلي:

تغيرات الضغط الجوي : قد يؤثر الانخفاض أو الارتفاع المفاجئ في الضغط الجوي على تدفق الدم في الدماغ، مما يؤدي إلى الصداع النصفي، وتُعد أنظمة الضغط المنخفض، التي غالباً ما ترتبط بالعواصف، سبباً شائعاً لذلك.

درجات الحرارة القصوى : يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة، وخاصة عند تغيرها بسرعة، إلى نوبات الصداع النصفي، تجبر موجات الحر والبرد المفاجئ الجسم على التكيف بسرعة، مما قد يؤدي إلى الصداع.

الرطوبة العالية والهواء الجاف : يمكن أن تسبب الرطوبة الزائدة الجفاف، بينما يمكن أن يؤدي الهواء الجاف إلى تهيج الجيوب الأنفية، وكلاهما قد يساهم في الإصابة بالصداع النصفي.

ضوء الشمس الساطع والوهج : يمكن أن يؤدي ضوء الشمس الشديد أو انعكاسات الثلج إلى إجهاد العين وتحفيز الصداع النصفي الحساس للضوء.

الرياح والعواصف : يمكن للرياح القوية أن تحمل المواد المسببة للحساسية والمهيجات، بينما تجلب العواصف تحولات في الضغط وتغيرات في الرطوبة، وكل ذلك قد يؤدي إلى الصداع.

الحساسية الموسمية : يمكن أن يؤدي حبوب اللقاح والعفن والمواد المسببة للحساسية الأخرى التي يتم إطلاقها أثناء التغيرات الموسمية إلى التهاب الجيوب الأنفية وظهور أعراض تشبه الصداع النصفي

نصائح لتجنب المحفزات الموسمية

رغم أن التغيرات الموسمية قد تكون حتمية، إلا أنه بإمكانك اتخاذ خطوات استباقية للحد من مسببات الصداع على مدار العام، إليك كيفية حماية نفسك في كل فصل:

حافظ على رطوبة جسمك: يُعدّ الجفاف من الأسباب الشائعة للصداع النصفي، خاصةً في الطقس الحار والجاف، اشرب الكثير من الماء على مدار العام، وقلّل من تناول الكافيين أو الكحول، لأنهما قد يُساهمان في الجفاف.

راقب تغيرات الطقس: استخدم تطبيقات الطقس لتتبع تغيرات الضغط الجوي، وتقلبات درجات الحرارة، ومستويات الرطوبة، إذا كان انخفاض الضغط الجوي من العوامل المعروفة المسببة للعواصف، ففكّر في البقاء في المنزل أثناء العواصف أو تناول الأدوية الوقائية إذا وصفها لك الطبيب

احم نفسك من أشعة الشمس والوهج: قد تُسبب أشعة الشمس الساطعة، وانعكاساتها عن الثلج، والتعرض المفاجئ للضوء الشديد، نوبات الصداع النصفي، ارتدِ نظارات شمسية مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية، واستخدم قبعات واسعة الحواف، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

حافظ على جدول نوم منتظم: قد تؤثر التغيرات الموسمية، مثل التوقيت الصيفي وقصر أيام الشتاء، على أنماط النوم، احرص على الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة والتزم بروتين نوم منتظم

المصدر afc

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