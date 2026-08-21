فطار مختلف.. طريقة عمل ساندوتش بطاطس متبلة

تعد البطاطس من الخضروات التي يمكن تقديمها بطرق عديدة ومختلفة، وإليكم طريقة عمل البطاطس المتبلة بخطوات بسيطة .

مقادير البطاطس المتبلة

بطاطس مهروسة

كمون

كزبرة

خيار مخلل

أوراق بقدونس

عيش بلدي

سلطة بلدي

2 حبة خيار

1 حبة بصل شرائح

1 حبة طماطم

فلفل رومي

قرن فلفل أخضر

3 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كمون

1 حبة عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملعقة كبيرة خل

ملح وفلفل

طريقة تحضير ساندوتش بطاطس متبلة

للبطاطس المتبلة:

ضعي البطاطس المهروسة في وعاء وتتبل بالمكونات تدريجياً

للسلطة:

في بولة عي المكونات و توضع تدريجياً وتقلب جيداً للحصول على طبق السلطة البلدي المطلوب

تقدم البطاطس المهروسة المتبلة في ساندوتش مع السلطة البلدي