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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فطار مختلف.. طريقة عمل ساندوتش بطاطس متبلة

ساندوتش
ساندوتش
نهى هجرس

تعد البطاطس من الخضروات التي يمكن تقديمها بطرق عديدة ومختلفة، وإليكم طريقة عمل البطاطس المتبلة بخطوات بسيطة .

مقادير البطاطس المتبلة 

بطاطس مهروسة

كمون

كزبرة

خيار مخلل

أوراق بقدونس

عيش بلدي

سلطة بلدي

2 حبة خيار

1 حبة بصل شرائح

1 حبة طماطم

فلفل رومي

قرن فلفل أخضر

3 فص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة كمون

1 حبة عصير ليمون

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملعقة كبيرة خل

ملح وفلفل

طريقة تحضير ساندوتش بطاطس متبلة

للبطاطس المتبلة:

ضعي البطاطس المهروسة في وعاء وتتبل بالمكونات تدريجياً

للسلطة:

في بولة عي المكونات و توضع تدريجياً وتقلب جيداً للحصول على طبق السلطة البلدي المطلوب

تقدم البطاطس المهروسة المتبلة في ساندوتش مع السلطة البلدي

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