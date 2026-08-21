فطار مختلف.. طريقة عمل ساندوتش بطاطس متبلة

تعد البطاطس من الخضروات التي يمكن تقديمها بطرق عديدة ومختلفة، وإليكم طريقة عمل البطاطس المتبلة بخطوات بسيطة .
مقادير البطاطس المتبلة
بطاطس مهروسة
كمون
كزبرة
خيار مخلل
أوراق بقدونس
عيش بلدي
سلطة بلدي
2 حبة خيار
1 حبة بصل شرائح
1 حبة طماطم
فلفل رومي
قرن فلفل أخضر
3 فص ثوم مهروس
ملعقة صغيرة كمون
1 حبة عصير ليمون
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 ملعقة كبيرة خل
ملح وفلفل
طريقة تحضير ساندوتش بطاطس متبلة
للبطاطس المتبلة:
ضعي البطاطس المهروسة في وعاء وتتبل بالمكونات تدريجياً
للسلطة:
في بولة عي المكونات و توضع تدريجياً وتقلب جيداً للحصول على طبق السلطة البلدي المطلوب
تقدم البطاطس المهروسة المتبلة في ساندوتش مع السلطة البلدي