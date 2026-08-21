ما تأثير شرب القهوة يوميا على صحة الكليتين؟

تلعب الكليتان دورًا مهمًا في تصفية الفضلات والماء الزائد من الجسم مع الحفاظ على التوازن.

تفعل الكلى السليمة ذلك تلقائيًا، ولكن تلف الكلى يمكن أن يؤدي إلى مرض الكلى المزمن (CKD) ، وهو فقدان تدريجي لوظائف الكلى قد يتطلب علاجات مثل غسيل الكلى لمحاكاة دور الكلى.

تأثير تناول القهوة على الكليتين

إذا كنت من بين العديد الذين يتناولون القهوة يوميًا، فإن كليتيك تعملان على تصفية مشروبك المفضل، وهذا يدفعنا للتساؤل: هل القهوة آمنة لصحة الكلى.

توصى منظمات صحية رئيسية، مثل جمعية القلب الأمريكية، بأن البالغين الأصحاء يمكنهم الاستمتاع بما يصل إلى 400 ملليجرام من الكافيين يوميًا دون آثار صحية سلبية - أي ما يعادل حوالي 4 أكواب من القهوة.

تشير الأدلة الحالية إلى أن تناول كميات معتدلة من القهوة، حوالي 2 إلى 3 أكواب قياسية سعة 8 أونصات يوميًا، آمن لمعظم الأشخاص المصابين بأمراض الكلى المزمنة، بل وقد يدعم صحة الكلى، وتختلف الكمية المناسبة لكل فرد تبعًا لعوامل مثل ضغط الدم، وحساسية الكافيين، والصحة العامة.