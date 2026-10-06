محمد العرابي: انتصارات أكتوبر تجسيد لإرادة الدولة المصرية ودورها في ترسيخ السلام

تقدّم السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة الذكرى المجيدة لانتصارات السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الذكرى الوطنية الخالدة تمثل محطة مضيئة في تاريخ مصر والأمة العربية، وتجسّد أسمى معاني الإرادة الوطنية والدفاع المشروع عن الأرض والسيادة والكرامة.

وأكد "العرابي"، في بيان، أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة فارقة في الذاكرة الوطنية والعربية، لما حملته من دلالات عميقة بشأن قدرة الدول والشعوب على حماية مصالحها الوطنية والدفاع عن حقوقها، عندما تتوافر الإرادة السياسية والوطنية، مشيرًا إلى أن هذا النصر جسّد تلاحم الدولة المصرية ومؤسساتها وشعبها، وأظهر ما تتمتع به القوات المسلحة المصرية من كفاءة واقتدار واستعداد لتحمل مسؤولياتها الوطنية.

القيمة التاريخية لنصر أكتوبر لا تنحصر في أبعاده العسكرية

وأوضح أن القيمة التاريخية لنصر أكتوبر لا تنحصر في أبعاده العسكرية، وإنما تمتد إلى ما رسخه من مفاهيم تتصل بأهمية التضامن العربي، ووحدة المواقف، واحترام سيادة الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أن التجربة التاريخية أثبتت أن السلام المستدام لا يمكن أن يقوم على تجاهل الحقوق المشروعة أو فرض الأمر الواقع، وإنما يستند إلى احترام السيادة والعدالة والحوار والتفاهم المتبادل.

وأشار إلى أن مصر، انطلاقًا من ثقلها التاريخي والحضاري ومكانتها الإقليمية والدولية، واصلت أداء دور فاعل في دعم جهود إحلال السلام وتسوية النزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية، وتعزيز التعاون بين الدول والشعوب، والدفاع عن مبادئ الأمن الجماعي واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد بالدور المصري المحوري في محيطها العربي والأفريقي، وبإسهاماتها المتواصلة في دعم قضايا الاستقرار والتنمية والتعاون الدولي، مؤكدًا أن مصر ستظل طرفًا فاعلًا ومسؤولًا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقًا من رؤية تستند إلى الحوار والتوازن واحترام المصالح المشتركة، وإعلاء قيم السلام والتعايش والتعاون بين الشعوب.

تعزيز قدراتها الوطنية ودعم مسارات التنمية والبناء

وثمّن ما تشهده مصر من جهود متواصلة لتعزيز قدراتها الوطنية ودعم مسارات التنمية والبناء، معتبرًا أن قوة الدولة واستقرار مؤسساتها يمثلان أساسًا راسخًا لقدرتها على القيام بدورها الإقليمي والدولي، وحماية مصالحها الوطنية، والإسهام بفاعلية في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة والعالم.

ووجّه السفير محمد العرابي تحية تقدير ووفاء إلى أرواح شهداء مصر الأبرار وإلى أبطال القوات المسلحة المصرية، الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معاني التضحية والانتماء، مؤكدًا أن تضحياتهم ستظل جزءًا أصيلًا من الذاكرة الوطنية المصرية، ومصدرًا لإلهام الأجيال في قيم المسؤولية والوطنية والدفاع عن مقدرات الوطن.

وشدد على أن ذكرى انتصارات أكتوبر تظل مناسبة لتجديد الالتزام بقيم السلام والتضامن والتعاون بين الشعوب، واستلهام دروس التاريخ في بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقها لمواصلة دورها التاريخي في دعم السلام والتنمية وتعزيز جسور التعاون بين الشعوب والدول.