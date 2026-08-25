حيلة في الآيفون تخلصك من المكالمات المزعجة .. تعرف عليها

إذا كنتَ تُحاول التزام الهدوء حتى لا تُزعج طفلك النائم، فقد يكون الأمر مُرهِقًا عندما تظهر مكالمة مزعجة على شاشتك. لكن بفضل ميزة حجب المكالمات في تحديث iOS 26 ، لن تُزعجك أية مكالمات مزعجة .

خاصية حجب المكالمات ليست من ميزات Apple Intelligence، لذا يمكن لأي جهاز iPhone متوافق مع نظام iOS 26، مثل iPhone 14 Pro ، استخدامها

على الجانب الآخر قمتُ بتفعيل هذه الخاصية في بداية المرحلة التجريبية، ومنذ ذلك الحين، يعمل جهازي iPhone بكفاءة عالية في حجب المكالمات المزعجة.

تفعيل خاصية فحص المكالمات

إليك كيفية تفعيل خاصية فحص المكالمات في بضع خطوات سهلة، وما يجب معرفته عن هذه الميزة الجديدة.

كيفية تفعيل خاصية حجب المكالمات على جهاز iPhone الخاص بك

١. انقر على الإعدادات .

٢. انقر على التطبيقات أسفل القائمة.

٣. انقر على الهاتف .

في قسم "حظر المتصلين المجهولين"، ستجد ثلاثة خيارات: "عدم الحظر مطلقًا"، و"سؤال عن سبب الاتصال"، و"الصمت".

إليك ما يجب أن تعرفه عن كل خيار من هذه الخيارات، وأيها الأنسب لمعظم المستخدمين.

يُعدّ اختيار "عدم التفعيل" الخيار الافتراضي، ويسمح بوصول المكالمات من الأرقام غير المحفوظة إلى هاتفك. كما يقوم بتسجيل المكالمات الفائتة في قائمة "المكالمات الأخيرة" في تطبيق الهاتف، تمامًا كما كان الحال قبل توفر ميزة حجب المكالمات.

إذا نقرت على "سؤال عن سبب الاتصال"، سيسأل جهاز iPhone أي شخص يتصل بك من رقم غير مسجل عن سبب اتصاله بك دون أن يرن هاتفك. بعد أن يجيب المتصل على بعض الأسئلة، سيرسل لك جهاز iPhone إشعارًا بنص إجاباته. عندها يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد الرد على المكالمة أم لا.

يمكنك أيضاً اختيار "الصمت"، وهو الخيار الأخير للمكالمات الهاتفية. سيتم إسكات أي أرقام غير محفوظة تتصل بك وإرسالها إلى البريد الصوتي، دون أي استفسار.