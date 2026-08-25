حزب الجيل: توجيهات الرئيس السيسي خارطة طريق متكاملة للنهوض بالتعليم

أكد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تُشكل ملامح رؤية استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان المصري، وتؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الجودة التعليمية والرعاية الاجتماعية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن البيان الرئاسي يحمل رسائل قوية ومباشرة تمس حياة المواطن اليومية وتضع حلولًا جذرية لتحديات المنظومة التعليمية والخدمية، مؤكدًا أن التوجيه بالتوسع في إقامة المعارض بأسعار مناسبة يُمثل خطوة استباقية لحماية أولياء الأمور من الجشع والمغالاة، ويضمن توفير كافة احتياجات الطلاب بأسعار عادلة.

تحديات المنظومة التعليمية

وشدد على أهمية التوجيه الرئاسي بالالتزام الصارم بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المعلمين والإداريين والفنيين، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وصون حقوق القائمين على العملية التعليمية هو الركيزة الأساسية لأي إصلاح منشود، موضحًا أن حظر الزيادات العشوائية في المصروفات المدرسية يضع حدًا للضغوط المالية المالية التي تواجهها الأسر المصرية سنويًا.

ولفت إلى أن حصول مناهج البكالوريا المصرية على اعتماد مؤسسة البكالوريا الدولية يُعد شهادة نجاح للمحتوى التعليمي المصري، ويمنح الطلاب مرونة أكبر في تطوير أدائهم الأكاديمي، مؤكدًا أن حسم الرئيس السيسي قضية الامتحانات بتأكيده على مجيئها حصرًا من الكتب المدرسية والتقييمات الرسمية يرفع التشتت عن كاهل الطلاب، بينما يُمثل التشديد على تدريس مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ رسالة حاسمة للحفاظ على الثوابت الوطنية والشخصية المصرية في مواجهة التحديات الثقافية العالمية.

وأشار إلى أن التوسع في فتح فروع للجامعات الأجنبية وإطلاق الدرجات المزدوجة والميكنة الكاملة للاختبارات يرفع من تنافسية الخريج المصري عالميًا، موضحًا أن التوسع في المنشآت الجامعية وفروع الجامعات الدولية يتطلب بالتوازي توفير شبكة مواصلات وبنية تحتية لوجستية ذكية ومستدامة تضمن سهولة ربط المدن الجامعية بالجامعات التكنولوجية والمناطق الصناعية، لضمان تدريب الطلاب وتلبية الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والدولي.

وأكد أن التوجيه بضمان جودة الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية يمس قطاعًا حيويًا يقدم الخدمات العلاجية الملايين من المواطنين، مما يتطلب ميكنة هذه المستشفيات ورفع كفاءة إدارتها، موضحًا أن إطلاق مبادرات احترافية وبحلول استثمارية لرعاية النوابغ يضمن عدم تسرب العقول المبدعة واستغلالها لصالح مشروعات التنمية القومية.

وشدد على أن استضافة القاهرة للدورة الثانية عشرة للألعاب الأفريقية للجامعات في سبتمبر 2026 تُعد فرصة استثنائية لإبراز القدرات اللوجستية والتنظيمية لمصر، والتأكيد على جاهزية المنشآت الرياضية ووسائل النقل الحديثة لاستقبال الوفود الأفريقية بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الريادية.