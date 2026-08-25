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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري

رابطة الاندية
رابطة الاندية
محمد سمير

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباريات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري موسم 2026-2027، وذلك وفقًا لما تنص عليه لائحة المسابقات ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة.

وشهدت العقوبات توقيع غرامات مالية على عدد من الأندية واللاعبين، إلى جانب إيقاف أحد اللاعبين ومنع المدير الفني لفريق الشرقية إنبي من مرافقة فريقه لعدة مباريات.

غرامات مباراة وادي دجلة وزد

قررت رابطة الأندية توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على فريق وادي دجلة، بسبب التأخر في النزول إلى أرض الملعب قبل انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

كما تم توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 10 آلاف جنيه على فريق زد أف سي، للسبب نفسه، بعد تأخر الفريق في العودة إلى الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

عقوبات مباراة أبو قير والبنك الأهلي

وفي مباراة أبو قير والبنك الأهلي، قررت الرابطة توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على فريق أبو قير، بسبب التأخر في النزول إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

إيقاف لاعب القناة مباراتين

وبالنسبة لمباراة سيراميكا كليوباترا والقناة، قررت رابطة الأندية إيقاف مؤمن أحمد محمد، لاعب فريق القناة، لمدة مباراتين، مع توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد تعرضه للطرد بسبب اللعب العنيف.

غرامة 30 ألف جنيه على أشرف بن شرقي

وشهدت مباراة الأهلي والشرقية إنبي توقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه على المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، بسبب عدم إجراء المقابلة التليفزيونية المقررة عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى، بعدما نجح في تحويل تأخره بهدفين مقابل هدف إلى انتصار في اللحظات الأخيرة.

إيقاف مدرب الشرقية إنبي 4 مباريات

كما قررت الرابطة منع محمد عصام حسين، المدير الفني لفريق الشرقية إنبي، من مرافقة فريقه لمدة أربع مباريات، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه حكم مباراة الأهلي والشرقية إنبي.

وأكدت رابطة الأندية تطبيق المادة 54 من لائحة المسابقة لموسم 2026-2027، والخاصة بحالات الإنذارات التي تخص الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

رابطة الأندية عقوبات الجولة الأولى دوري ORA بن شرقي

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