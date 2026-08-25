نيفين شحاتة: اهتمام رئاسي بالغ بمنظومة التعليم وانضباط العام الدراسي

أكدت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، المتخصصة في شؤون التعليم، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي أكثر من مرتين أو ثلاث مرات خلال شهر واحد، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية المباشر بمنظومة التعليم ككل، وضمان انضباط العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في 12 سبتمبر المقبل.

وأوضحت «شحاتة»، مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، على قناة «Dmc»، خلال أن رئيس الجمهورية يتابع بمنتهى الدقة ملف الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية، بما فيها البكالوريا المصرية، مشيرة إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على أن تكون الأسئلة مستمدة حصراً من الكتاب المدرسي ومن التقييمات، دون أي "فذلكة" من واضعي الامتحانات أو استعانة بالكتب الخارجية، وذلك للحد تماماً من الظاهرة التي انتشرت مؤخراً والتي كانت تتسم فيها الامتحانات بالتعقيد والألغاز.

وأضافت الكاتبة الصحفية أن الرئيس أولى اهتماماً كبيراً بشكاوى أولياء الأمور المتعلقة بالمصروفات المدرسية وما يواجهونه من تلاعب، مؤكدة أن تطبيق «حوكمة المصروفات» يعني إيداع وتحويل كافة حسابات المدارس بالكامل داخل البنوك المصرية ومكاتب البريد المصري.