راكبين موتوسيكل.. القبض على شخصين سرقا هاتف محمول من آخر بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان مستقلان "دراجة نارية" بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص حال إستقلاله مركبة "توك توك" بأسوان.





بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة "الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلين "أحدهما له معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول أسوان) ، وضُبط بحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه – الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بتاريخ 10/ الجارى على النحو المُشار إليه حال سيرهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول أسوان.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





