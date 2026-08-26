قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: 97 مليار جنيه ضرائب طواعيه من الممولين
هنجمعهم في مدرسة أو اتنين| قرار عاجل بعد اكتشاف قلة طلاب «نظام الثانوية القديم» بأسيوط
تأهباً لطرح وحدات الإيجار المنتهي بالتملك.. نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد العبور الجديدة
أهمها عدم التمثيل بجثث العدو.. شيخ الأزهر يكشف أبرز أخلاقيات الحروب في الإسلام
ممنوع السباحة.. شواطئ العجمي ترفع الراية الحمراء وتحذّر المصطافين
من ضمنهم مصفاة لوك أويل.. زيلنسكي يعلن استهداف 16 منشأة داخل روسيا خلال 24 ساعة
شيخ الأزهر: من رحمة شريعة الإسلام إقرارها حرمة قتال من لم تبلغهم الدعوة
السعودية وقطر تبحثان الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن بالمنطقة
مغلق تمامًا.. «السياحة والمصايف» تحسم الجدل حول شاطئ كناري
فرنسا توقع رسميًا عقد مشاركتها في «إكسبو 2030 الرياض»
مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو.. هل تنتهي حرب أوكرانيا قريبا؟
حماس: مخططات الاحتلال الاستيطانية ستتحطم أمام صمود شعبنا وثباته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من تراجع أسعار النفط وترقب نتائج «إنفيديا»

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من تراجع أسعار النفط وترقب نتائج «إنفيديا»
الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من تراجع أسعار النفط وترقب نتائج «إنفيديا»
أ ش أ

ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم /الأربعاء /، لتظل بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوع، بدعم من الهبوط الحاد في أسعار النفط، الذي خفف بعض الضغوط على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، حافظ المستثمرون على نهج حذر مع استمرار البنوك المركزية في توجيه إشارات متشددة بشأن أسعار الفائدة، وسط ترقب لنتائج أعمال شركة «إنفيديا» التي قد تؤثر في اتجاهات الأسواق العالمية.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1%، كما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بالنسبة نفسها، بينما زاد مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.4%، في حين تراجع مؤشر «فاينانشيال تايمز 100» البريطاني بنسبة 0.1%، متأثرًا بانخفاض أسهم شركات الطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي للنفط، بنسبة 2.6% إلى 86.32 دولار للبرميل، لتواصل خسائرها بعد هبوطها بنحو 5% في الجلسة السابقة.

وجاء انخفاض أسعار النفط على خلفية تقارير أفادت باقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار، يتضمن ضمانات لحرية حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، في وقت أعلنت فيه إيران وسلطنة عمان استئناف محادثاتهما الثنائية بهدف إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي بشكل كامل.

وفي المقابل، واجهت مكاسب الأسهم الأوروبية ضغوطًا من تصريحات إيزابيل شنيبل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، التي قالت إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع مجددًا للسيطرة على ضغوط الأسعار المستمرة.

وأضافت شنيبل، في تصريحات نقلتها «بلومبرج»، أن التضخم من غير المرجح أن يعود إلى مستهدف البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط عند مستويات الفائدة الحالية، مشيرة إلى أن مزيدًا من تشديد السياسة النقدية قد يكون ضروريًا.

وأوضحت أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب صمود اقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع، يمثلان مخاطر صعودية على أسعار المستهلكين، في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق المالية رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل، يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركة «إنفيديا» الأمريكية للربع الثاني، والمقرر صدورها بعد إغلاق الأسواق الأمريكية، وسط أهمية كبيرة لهذه النتائج بالنسبة إلى أسهم التكنولوجيا عالميًا، باعتبار الشركة من أبرز المستفيدين من طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

كما يترقب المستثمرون بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي، باعتبارها مؤشرًا رئيسيًا على اتجاهات التضخم، قبل اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في ندوة «جاكسون هول» الاقتصادية.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم شركة «سوفتوير وان» بنسبة 13.2% عقب إعلان نتائجها نصف السنوية لعام 2026، كما صعد سهم شركة «هوشيلد للتعدين» بنسبة 6.4% بعد إعلانها ارتفاع أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام.

في المقابل، تراجع سهم شركة الأجهزة الطبية الدنماركية «أمبو» بأكثر من 17% بعدما خفضت توقعاتها لنمو الإيرادات العضوية للعام بأكمله.

ارتفعت الأسهم الأوروبية الهبوط الحاد في أسعار النفط الضغوط على التوقعات الاقتصادية اتجاهات الأسواق العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

إمام عاشور

أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ترشيحاتنا

جامعة المنصورة تعلن إجراءات التحاق الطلاب الجدد بالعام الجامعي 2027/2026

جامعة المنصورة تعلن إجراءات التحاق الطلاب الجدد بالعام الجامعي 2027/2026

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة «مصر في عيون المصريين القدماء» بقصر الأمير طاز

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: حفظ التحقيقات مع تامر عبدالحميد وهديل البنا

بالصور

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد