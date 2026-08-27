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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن: استجابتنا لتوجيهات الرئيس السيسي تعكس الدور الوطني للحزب في تخفيف أعباء المواطنين

روحي العربي
روحي العربي

أشاد المهندس روحي العربي، الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية بحزب مستقبل وطن، بالتحرك الذي أعلنه الحزب لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار رمزية، من خلال إطلاق مبادرة «أهلاً مدارس» عبر نحو 500 منفذ على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأسر المصرية.

وقال العربي  في بيان صحفي له إن ما يقوم به حزب مستقبل وطن يجسد مفهوم العمل السياسي الذي يرتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين، موضحًا أن الاستجابة لمتطلبات الشارع لا تقتصر على طرح الرؤى والمواقف، وإنما تمتد إلى تنفيذ مبادرات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية.

وأضاف أن مبادرة «أهلاً مدارس» تأتي في توقيت مهم مع اقتراب انطلاق العام الدراسي، حيث تستهدف توفير المستلزمات المدرسية بأسعار رمزية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاحتياجات الدراسية وتعدد متطلبات الأسر مع بداية كل عام دراسي.

وأكد العربي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالمواطن وتخفيف الأعباء عنه تمثل بوصلة للعمل الوطني، مشيرًا إلى أن التحرك السريع من جانب حزب مستقبل وطن يؤكد قدرة الأحزاب على القيام بدورها المجتمعي، والتفاعل مع الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وأشار إلى أن انتشار المنافذ في مختلف المحافظات يعكس أهمية الوصول بالخدمة إلى المواطنين في أماكنهم، مؤكدًا أن العمل الحزبي الحقيقي هو الذي يتحول إلى خدمات ومبادرات ومساندة فعلية للمواطنين.

واختتم العربي تصريحاته بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن سيواصل العمل بروح الفريق، ودعم توجهات الدولة في كل ما من شأنه تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه ستظل في مقدمة أولويات العمل الوطني والحزبي.

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