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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أضا: الزمالك كسب البنك الأهلي عكس كل حاجة في اللقاء.. والأبيض والمنطق دونت ميكس

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على انتصار نادي الزمالك على حساب البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك لحساب الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك كسب البنك الأهلي عكس كل حاجة في اللقاء».

وأضاف قائلًا: «الشوط الأول يقول إن الزمالك ضعيف جدًا.. الزمالك على مدار 45 دقيقة في الشوط الأول لم يهدد مرمى البنك الأهلي إلا في مرات بسيطة».

وتابع أضا: «الزمالك استحواذه في الشوط الثاني كان 38% فقط أقل أيضًا من البنك الأهلي»، مضيفًا: «أرقام الشوط الأول والثاني تقول إن البنك الأهلي كان أفضل في اللقاء.. ولولا رعونة لاعبي البنك الأهلي أمام المرمى وتألق المهدي سليمان لأحرز البنك الأهلي أكثر من هدف في المباراة».

وواصل أضا حديثه قائلًا: «الزمالك النهاردة بيقول إن أنا والمنطق "دونت ميكس"».

وأثنى أضا على لاعبي الزمالك الصاعدين، قائلًا: «أبناء الزمالك والناشئون كل سنة بيبهرونا سواء حسام أشرف أو محمد السيد أو أحمد عبد الرحيم إيشو.. فأبناء الزمالك يصنعون الفارق دائمًا».

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