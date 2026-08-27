اليوم.. نظر محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض صغيرة بالقاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، جلسة محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفلة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول .



وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من أسرة طفلة تتهم عاطلا بهتك عرضها بأحد الشوارع.

وكشفت التحريات أن المتهم استدرج المجني عليها إلى أحد الشوارع الضيقة الخالية من المارة بدعوى إعطائها لعبة، ثم لامس أجزاء حساسة من جسدها، وعندما صرخت خاف وتركها وفر هاربا.

وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرّ، أسفرت جهوده عن التأكد من صحة البلاغ، وأن وراء ارتكاب الواقعة ع.ا ع عاطل.

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.