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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر.. تحقيقات النيابة مع مدير معرض السيارات المتهم بالاتجار في الأقراص المخدرة بالمعصرة

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة
إسلام دياب

ينشر موقع “صدى البلد” تحقيقات النيابة العامة مع صاحب معرض سيارات لإتجاره في الحشيش والأقراص المخدرة في المعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3166 لسنة 2026 جنايات قسم المعصرة، والمقيدة برقم 1165 لسنة 2026 كلي حلوان، بإشراف المستشار هشام رفعت الشريف المحامي العام الأول للنيابة قيام المتهم «عز الدين. م»، 28 عاما، مدير معرض سيارات، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا أحد مشتقات الإندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً أبيضاً مطواة قرن غزال دون مسوغ قانونی.

صدى البلد تحقيقات النيابة العامة صاحب معرض سيارات الأقراص المخدرة المعصرة

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