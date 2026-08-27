للمرة الثانية على التوالي.. بنك كوريا المركزي يرفع سعر الفائدة لتصل إلى 3 %

رفع بنك كوريا المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، لكبح جماح الضغوط التضخمية المتزايدة.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3%، في اجتماعه الدوري لتحديد أسعار الفائدة، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

وكان بنك كوريا المركزي قد رفع سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف في يوليو.

ويعد هذا القرار الزيادة الثانية على التوالي في سعر الفائدة للمرة الأولى منذ يناير 2023، عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة سبع مرات متتالية بدءا من أبريل 2022.

وأعرب البنك كوريا المركزي عن إرادة قوية للحفاظ على موقف متشدد في الوقت الحالي بسبب تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وتجدد حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، فضلا عن وتيرة التعافي الاقتصادي التي فاقت التوقعات.

وأظهرت بيانات حكومية كورية حديثة أن أسعار المستهلك في البلاد ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس سنوي في يوليو لتنخفض إلى ما دون مستوى 3% لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، لكنها لا تزال أعلى بكثير من هدف بنك كوريا المركزي البالغ 2%.

وعلى وجه الخصوص، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، مسجلا أشد زيادة منذ ارتفاعه بنسبة 2.8% في ديسمبر 2023.

وعلاوة على ذلك، ظلت أسعار النفط الخام العالمية مرتفعة وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3% أو أكثر في عام 2026 لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث نما رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3.8% في الأشهر الستة الأولى.

وفي ظل هذه الخلفية، توقعت الحكومة الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3% في عام 2026.

كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 3.3% من 2.6% في تقريره عن التوقعات الاقتصادية، وتوقع نسبة نمو تبلغ 2.9% لعام 2027.