المحافظ يكرم صاحب برونزية البطولة العربية والأولى على الشهادة الإعدادية

يواصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رسالته في دعم وتشجيع أبناء المحافظة المتفوقين والمتميزين، مؤكداً أن أصحاب الإنجازات يستحقون التقدير، وأن كل قصة نجاح من أبناء أسوان تمثل مصدر فخر وإلهام للجميع.

وفي هذا الإطار كرم المحافظ البطل الواعد محمود سليم أحد أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بأسوان ولاعب منتخب مصر لألعاب القوى، وذلك بعد تألقه في البطولة العربية الأولى لألعاب القوى تحت 16 سنة بالإسماعيلية، وحصده الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر موانع.

وقد أشاد المهندس عمرو لاشين بما حققه البطل من إنجاز رياضي، مؤكداً أن أبناء أسوان يثبتون دائمًا قدرتهم على المنافسة وتحقيق البطولات، وموجهاً الشكر للقائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على جهودهم في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

وقد شهد التكريم حضور الدكتور أيمن عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة ، والأستاذة مروة مبروك مديرة المشروع بأسوان، والكابتن محمد شاذلي المشرف الفنى على اللاعب، حيث تم التأكيد على استمرار دعم البطل وصقل موهبته لتحقيق مزيد من الإنجازات.

تكريم الأولى على الشهادة الإعدادية

وفي لفتة إنسانية مميزة حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ألا يحول غياب الطالبة ريناد محمود عن حفل تكريم المتفوقين أمس دون حصولها على حقها في التكريم، فاستقبلها بمكتبه واحتفى بها بعد حصولها على المركز الأول بالشهادة الإعدادية.

وقدم المحافظ التهنئة للطالبة وأسرتها، مؤكداً أن تفوقها ثمرة للجد والاجتهاد، مشيداً بدور أسرتها في دعمها، حيث حضر التكريم والدها ووالدتها وأخواتها وسط أجواء عائلية عكست فرحتهم بهذا الإنجاز.

أكد المهندس عمرو لاشين أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام أبنائها المتميزين، وأن تكريم المتفوقين في التعليم والرياضة ومختلف المجالات يأتي تقديراً لعطائهم، وتحفيزاً لهم ولغيرهم على مواصلة النجاح، مشدداً على أن كل بطل ومتفوق من أبناء أسوان هو نموذج يُحتذى به ورسالة أمل لمستقبل أفضل.