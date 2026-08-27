قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الجندي: لهذا السبب اسم النبي مقرون باسم الله في كل شعائرنا
وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات
استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم
بعد التجديد حتى 2030.. كم يحصل مروان عطية سنويًا من الأهلي؟
البيت الأبيض: مضيق هرمز مفتوح.. ولا محادثات جارية مع إيران
ليلة زفاف لم تكتمل … وفاة عريس داخل قاعة أفراح في سوهاج
بشرى للشباب.. وحدات سكنية للإيجار تبدأ من 1500 جنيه.. وطرح جديد في أكتوبر
عبد اللطيف المر يحذر من البيض النيء واللبن غير المبستر للوقاية من السالمونيلا
حسام حسن: متمسك بدعم فلسطين.. وصلاح سيترك بصمة كبيرة مع طرابزون
حدادا على ضحايا الحرائق.. تبون يعلن الحداد 3 أيام في الجزائر
القومية لسلامة الغذاء تواصل حملاتها الرقابية على الأسواق بالإسماعيلية
السفير محمود علام لـ صدى البلد: زيارة الرئيس الصيني تفتح باب نقل وتوطين تكنولوجيا صناعات حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ يكرم صاحب برونزية البطولة العربية والأولى على الشهادة الإعدادية

جهود متنوعة
جهود متنوعة

يواصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان رسالته في دعم وتشجيع أبناء المحافظة المتفوقين والمتميزين، مؤكداً أن أصحاب الإنجازات يستحقون التقدير، وأن كل قصة نجاح من أبناء أسوان تمثل مصدر فخر وإلهام للجميع.

وفي هذا الإطار كرم المحافظ البطل الواعد محمود سليم أحد أبناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بأسوان ولاعب منتخب مصر لألعاب القوى، وذلك بعد تألقه في البطولة العربية الأولى لألعاب القوى تحت 16 سنة بالإسماعيلية، وحصده الميدالية البرونزية في سباق 1500 متر موانع.

وقد أشاد المهندس عمرو لاشين بما حققه البطل من إنجاز رياضي، مؤكداً أن أبناء أسوان يثبتون دائمًا قدرتهم على المنافسة وتحقيق البطولات، وموجهاً الشكر للقائمين على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على جهودهم في اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.

وقد شهد التكريم حضور الدكتور أيمن عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة ، والأستاذة مروة مبروك مديرة المشروع بأسوان، والكابتن محمد شاذلي المشرف الفنى على اللاعب، حيث تم التأكيد على استمرار دعم البطل وصقل موهبته لتحقيق مزيد من الإنجازات.

تكريم الأولى على الشهادة الإعدادية 

وفي لفتة إنسانية مميزة حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على ألا يحول غياب الطالبة ريناد محمود عن حفل تكريم المتفوقين أمس دون حصولها على حقها في التكريم، فاستقبلها بمكتبه واحتفى بها بعد حصولها على المركز الأول بالشهادة الإعدادية.

وقدم المحافظ التهنئة للطالبة وأسرتها، مؤكداً أن تفوقها ثمرة للجد والاجتهاد، مشيداً بدور أسرتها في دعمها، حيث حضر التكريم والدها ووالدتها وأخواتها وسط أجواء عائلية عكست فرحتهم بهذا الإنجاز.

أكد المهندس عمرو لاشين أن أبواب المحافظة مفتوحة دائمًا أمام أبنائها المتميزين، وأن تكريم المتفوقين في التعليم والرياضة ومختلف المجالات يأتي تقديراً لعطائهم، وتحفيزاً لهم ولغيرهم على مواصلة النجاح، مشدداً على أن كل بطل ومتفوق من أبناء أسوان هو نموذج يُحتذى به ورسالة أمل لمستقبل أفضل.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مندوب ديليفري

14 ألف جنيه ضاعوا في دقائق.. حيلة شيطانية تورط مندوب ديليفري في واقعة نصب بالمنيل

الواقعة

كأنه فيلم أكشن.. الداخلية تقضي على 3 متهمين في واقعة السرقة الهوليوودية بالقلج

بيزيرا

شبانة: موضوع بيزيرا خطير ومتورط فيه أشخاص من مجلس إدارة الزمالك

شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

انتحل صفة عامل دليفري.. شخصان يحاولان اقتحام شقة والتهجم على سيدة

صورة أرشيفية

موجة حر جديدة تضرب مصر.. خبير يكشف موعد انكسارها ونصائح مهمة للمواطنين

فرج عامر

فرج عامر يتغنى بنجم الزمالك: وصل لقمة تألقه مع الفريق

البرق يضرب برج مكة

مشهد مهيب.. صاعقة رعدية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة وسط أجواء ماطرة

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

ترشيحاتنا

المتهم

خدعهم بشفرة لمحاولة الهرب.. القبض على لص حاول سرقة مستلزمات من مستشفى بالجيزة

أرشيفية

بالقرب من جامعة الأزهر.. إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام ميني باص بالرصيف في القاهرة

المتهمين

بسبب مكان الركنة.. سيدة تستعين بشخصين لتحطيم زجاج سيارة طبيبة بمدينة نصر

بالصور

قلع الشبشب ودخل رجله .. شخص ينتحل صفة عامل دليفري ويحاول الاعتداء على سيدة داخل منزلها

فيديو الدليفري
فيديو الدليفري
فيديو الدليفري

استخراج فيش وتشبيه فوري و مستعجل.. الأوراق المطلوبة والرسوم

استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه
استخراج فيش وتشبيه

أعراض الذبحة الصدرية.. كيف تعرف أنك مصاب فورا؟

اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية
اعراض الذبحة الصدرية

الدولار بكام؟.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

فيديو

وفاة تهز هوليود

وفاة مفاجئة تهز هوليوود.. ماذا حدث لهايدن بانيتيير؟

صورة من الفيديو

فيديو مجتزأ.. الأمن يكشف حقيقة اتهام حارس عقار بالتحرش بطفلة في الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد