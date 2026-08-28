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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ تبحث مطالب المواطنين.. تحسين مستوى الخدمات المقدمة.. وتسريع إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الساعات الماضية كان من أهمها: محافظ الوادي الجديد تبحث مطالب المواطنين و تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، النائب مصطفى يسري عضو مجلس النواب عن المحافظة، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للارتقاء بمستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين، بحضور الأستاذ مصطفى محمد مدير الإتصال السياسي بالمحافظة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين، ومناقشة سبل تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب بحث عدد من المقترحات الداعمة لمسارات التنمية بالمحافظة، ومن بينها الموافقة على تخفيض رسوم مجمعات التمور بنسبة 50% وذلك دعمًا للعمالة الموسمية من أبناء المحافظة، والتوجيه بسرعة دراسة توفير عدد من الأجهزة اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة؛  لتخفيف معاناة انتقالهم خارج المحافظة لإجراء الفحوصات الطبية الخاصة، كما تم مناقشة عدد من طلبات الالتماس والتظلم المقدمة من المعلمين ،مؤكدةً أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع السادة النواب، باعتبارهم حلقة وصل فاعلة في نقل مطالب المواطنين ومقترحاتهم، ودعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

الوادي الجديد تتابع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وتوجه بتسريع الإجراءات

عقد محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا مع المسؤولين المعنيين؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والوقوف على نسب الإنجاز والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

تعزيز منظومة التقنين بعدد إضافي من الموظفين

وناقش الاجتماع، سبل تسريع وتيرة العمل، وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين الجادين في توفيق أوضاعهم، مع التأكيد على أهمية إنهاء الملفات المستوفاة وفق الإجراءات القانونية المحددة.

ووجّه محمد كجك بسرعة استكمال أعمال المعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة، مع الالتزام بالدقة في مراجعة البيانات والملفات، بما يسهم في سرعة الانتهاء من الإجراءات وإتمام العقود للمستحقين.

كما وجّه بتعزيز منظومة التقنين بعدد إضافي من الموظفين، لدعم فرق العمل وتيسير الإجراءات وسرعة إنهاء الملفات، بما يحقق المستهدفات ويخفف الأعباء عن المواطنين.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لمتابعة مؤشرات الأداء الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ورفع معدلات الإنجاز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

وظائف فنية وزراعية وإدارية.. محافظة الوادي الجديد تعلن توفير 64 فرصة عمل

أعلنت محافظة الوادي الجديد، في ضوء توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، توفير 64 فرصة عمل لأبناء المحافظة، بالتعاون مع مديرية العمل، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.

تفاصيل فرص العمل 

وتتضمن فرص العمل المتاحة عددًا من الوظائف الفنية والزراعية والإدارية، موزعة على عدة شركات ومشروعات بمراكز المحافظة.

وتشمل الفرص 12 فرصة للعمل في شركة كول سنتر بشرق العوينات، في وظائف فني ميكانيكا معدات ثقيلة، وفني كهرباء أجهزة ديزل كمبيوتر، وفني معدات زراعية، وفني ميكانيكي لنقل السيارات، وفني عفشة، مع اشتراط خبرة سابقة وأعمال وإنجاز فني لمدة خمس سنوات.

كما تم توفير 10 فرص عمل بالشركة المصرية الأمريكية للتنمية الزراعية بشرق العوينات بالداخلة، بوظيفة عامل زراعي، مع عقد عمل وتأمين صحي واجتماعي وبدل مواصلات ووجبات وسكن.

وتضمنت الفرص أيضًا وظائف بشركتي سولار جروب للاستثمار الزراعي وصحاري مصر للاستثمار الزراعي بشرق العوينات بقرية العين، إلى جانب فرص بشركة الصفوة للاستثمار الزراعي بالفرافرة – سهل بركة، في وظائف مشرف زراعي، عامل زراعي، فني شبكات، فني سيارات، وسائق جرار زراعي.

وأوضحت المحافظة أن الراغبين في الاستفسار والتقديم يمكنهم التوجه إلى مقر مديرية العمل أو مكاتب العمل بمراكز المحافظة.

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