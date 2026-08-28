السودان: منع الحج هذا العام على حساب حكومة الخرطوم

أصدرت اللجنة العليا لتسيير أعمال حج العام 1848هـ في السودان برئاسة وزير المالية جبريل ابراهيم قرارًا بمنع الحج على حساب حكومة الخرطوم .

وفي سياق أخر ؛ أفادت وسائل إعلام سودانية أن ولاية الخرطوم ألغت حظر التجوال ، مضيفة ”وبناء على هذا القرار يحق للمواطنين التحرك والعمل في كل الأوقات بالولاية.



وأفادت بأن ولاية الخرطوم قررت الإبقاء على وجود الارتكازات الأمنية المشتركة وطالبت المواطنين السودانيين في هذا الخصوص التحرك بمستنداتهم التي تثبت هويتهم في الأوقات المتأخرة من الليل، وفقا لما أورده ردايو دبنقا السوداني.

وفي السياق نفسه، أصدرت لجنة الأمن السودانية قرارا بمنع دخول الأجانب لولاية الخرطوم عبر البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة والقاطرات عبر السكك الحديديه وقررت السماح فقط بدخول الذين يحملون تأشيرات دخول سارية المفعول.