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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد نقابات عمال مصر: العلاقات المصرية الصينية نموذج للشراكة الاستراتيجية

اتحاد النقابات
اتحاد النقابات
أ ش أ

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجا متميزا للشراكة الاستراتيجية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيرا إلى أن تطور العلاقات بين البلدين يعكس إرادة سياسية مشتركة لترسيخ تعاون ممتد في مختلف المجالات.

ورحب الاتحاد بالزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، منوها بأن الزيارة تأتي في توقيت مهم في ظل ما تشهده العلاقات بين القاهرة وبكين من تنام مستمر، وما يجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج من تفاهم وتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن العلاقات المصرية الصينية، التي بدأت دبلوماسيا عام 1956، تطورت على مدار العقود الماضية وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وشهدت توسعا في مجالات الصناعة والاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والتدريب.

وشدد الاتحاد على أن العلاقات بين البلدين تجاوزت التعاون الاقتصادي والتجاري إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتا إلى أن عضوية مصر في تجمع بريكس تفتح آفاقا جديدة للتنسيق والتعاون في مجالات التنمية والاستثمار والتجارة وتبادل الخبرات.

وذكر أن العلاقات العمالية والنقابية تمثل أحد الجسور المهمة بين الشعبين المصري والصيني، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باتحاد نقابات عمال عموم الصين، إلى جانب التعاون مع اتحادات العمال في عدد من المقاطعات والمدن الصينية.

وأوضح أن التعاون النقابي شمل تبادل الزيارات والخبرات وبرامج التدريب واللقاءات النقابية، مؤكدا أهمية توسيعه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات التدريب المهني وتنمية المهارات والتحول الرقمي والتكنولوجيا والسلامة والصحة المهنية والتفاوض الجماعي.

وشدد الاتحاد على أن تأهيل العنصر البشري ورفع كفاءة العمال يمثلان عاملا أساسيا في نجاح المشروعات والاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أن العامل شريك أصيل في عملية التنمية.

واختتم الاتحاد بالتأكيد على أن قوة العلاقات المصرية الصينية تمثل أرضية قوية للارتقاء بالتعاون العمالي والنقابي، وأن الحركة النقابية المصرية ستواصل دعم العلاقات مع نظيرتها الصينية بما يخدم مصالح العمال ويدعم مسيرة التنمية ويعزز التقارب بين الشعبين.

الاتحاد العام لنقابات مصر العلاقات المصرية الصينية للشراكة الاستراتيجية

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