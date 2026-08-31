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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يشارك في معرض الدفاع الأول "درع البلقان 2026" بالبوسنة والهرسك

الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي
كريم الخطيب

توجه الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، إلى دولة البوسنة والهرسك، للمشاركة في معرض ومؤتمر الدفاع الأول "First Balkan Shield- Defence Industry Expo and Summit 2026"، والمقرر إقامته بمدينة سراييفو خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر 2026.. وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز سبل التعاون الدولي في مختلف المجالات الصناعية والتكنولوجية وبناء شراكات فاعلة مع ممثلي الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار "جمبلاط" إلى أن مشاركته بالمعرض تأتي في ضوء دعوة السيد زوكان هيليز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع البوسنة والهرسك، والتي تعكس حرص الجانبين على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها الصناعات الدفاعية، وأعرب الوزير عن إعتزازه الكبير بالعلاقات التعاونية المتميزة بين مصر والبوسنة والهرسك والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء، في ضوء حرص قيادتيّ البلدين على تعزيز الشراكة الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن معرض "First Balkan Shield" يمثل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع، ويعد منصة عالمية تجمع مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم، لمناقشة سبل تطوير تقنيات وحلول صناعية واستراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم.

وأضاف الوزير أن جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض يضم نماذج لمنتجاتها من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تقوم بتصنيعها الشركات التابعة للوزارة وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية.

ومن المقرر أن تشهد أيام المعرض عقد لقاءات ومباحثات تجمع بين وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الشخصيات الهامة ورؤساء الشركات المشاركة بالمعرض، إلى جانب زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الجهات الممثلة لمختلف الدول للوقوف على أحدث تكنولوجيات التصنيع.

جدير بالذكر أن First Balkan Shield- Defence Industry Expo and Summit 2026 هو أول معرض متخصص في الدفاع والأمن في البوسنة والهرسك، ويُرسّخ مكانة سراييفو كمركز إقليمي لصناعة الدفاع والابتكار والتعاون الدولي، ويشارك به عدد من الشركات المتخصصة في مجالات تصنيع الأسلحة والذخائر، والمعدات العسكرية وأنظمة التدريع، وأنظمة الطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي والأنظمة المضادة للطائرات بدون طيار، ومعدات الاتصالات والإلكترونيات العسكرية، والأمن السيبراني.

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