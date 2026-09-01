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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

893 مليون ريال .. كيف أعاد الهلال بناء «الزعيم» في الميركاتو الصيفي؟

صفقات الهلال
صفقات الهلال
محمود أحمد

لم يعد الميركاتو الصيفي بالنسبة لفريق الهلال السعودي مجرد فرصة لتدعيم صفوف الفريق بصفقة أو اثنتين وإنما تحول إلى عملية إعادة بناء واسعة تستهدف تغيير شكل الفريق خصوصًا في الخط الأمامي بعدما شهدت قائمة "الزعيم" حركة كبيرة بين القادمين والراحلين.

وبينما تترقب جماهير الهلال الإعلان الرسمي عن إتمام صفقة البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال الإنجليزي تكشف الأرقام عن حجم التحرك المالي الضخم للنادي خلال فترة الانتقالات الحالية والذي قد يصل إلى 205 ملايين يورو ما يقارب 893 مليون ريال سعودي حال اكتمال الصفقة المرتقبة.

هذا الرقم لا يمثل مجرد إنفاق قياسي على مجموعة من اللاعبين لكنه يعكس بوضوح حجم التغيير الذي يسعى الهلال إلى إحداثه في تركيبته بعدما قرر النادي فتح الباب أمام رحيل عدد من الأسماء الكبيرة وفي مقدمتها الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مالكوم مع انتقال داروين نونيز إلى الدرعية على سبيل الإعارة في مقابل وصول أولي واتكينز واقتراب مارتينيلي.

205 ملايين يورو.. فاتورة ضخمة في صيف الهلال

بحسب الأرقام المتاحة عن إنفاق الهلال خلال السنوات الأخيرة فإن وصول فاتورة الانتقالات الصيفية الحالية إلى 205 ملايين يورو سيضعها في المركز الثاني بين أكبر فترات الإنفاق للنادي منذ انطلاق مشروع تطوير الدوري السعودي.

ويأتي هذا الرقم خلف صيف 2024 الذي شهد إنفاق الهلال نحو 353 مليون يورو ما يعادل قرابة 1.54 مليار ريال سعودي.

أما في عام 2025 فبلغ إنفاق النادي نحو 93.5 مليون يورو أي ما يقارب 407 ملايين ريال بينما كان إجمالي الإنفاق المسجل للهلال في 2026 عند حدود 101 مليون يورو قبل أن تقفز الفاتورة بصورة كبيرة مع التحركات الأخيرة.

وبالتالي فإن اكتمال صفقة مارتينيلي سيعني أن الهلال ضاعف تقريبًا قيمة إنفاقه مقارنة بالرقم المسجل في الفترة السابقة ليصبح صيف 2026 واحدًا من أكثر المواسم إنفاقًا في تاريخ النادي.

 

مارتينيلي.. الصفقة التي ترفع الفاتورة إلى 205 ملايين يورو

تتجه الأنظار حاليًا إلى الجناح البرازيلي غابرييل مارتينيلي الذي بات على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى الهلال بعدما توصل النادي السعودي إلى اتفاق مع آرسنال بشأن الصفقة.

ووفقًا للتقارير البريطانية يخضع اللاعب للفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام انتقاله في صفقة تصل قيمتها إلى 70 مليون يورو نحو 305 ملايين ريال سعودي دون احتساب إضافات أو حوافز مع اتفاق على عقد يمتد لأربعة أعوام.

وتحمل الصفقة أهمية خاصة بالنسبة إلى آرسنال إذ إن إتمامها بهذا الرقم سيجعل مارتينيلي أغلى لاعب يبيعه النادي الإنجليزي في تاريخه متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم أليكس أوكسليد تشامبرلين منذ عام 2017.

أما الهلال فيحصل على لاعب يبلغ من العمر 25 عامًا لكنه يمتلك خبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية.

ومنذ انضمامه إلى آرسنال قادمًا من إيتوانو البرازيلي عام 2019 خاض مارتينيلي 278 مباراة مع الفريق الأول سجل خلالها 62 هدفًا كما شارك في 53 مباراة خلال الموسم الماضي.

 

واتكينز.. 58.3 مليون يورو لرأس الحربة

قبل أن يقترب مارتينيلي من ارتداء القميص الأزرق كان الهلال قد حسم واحدة من أكبر صفقات الصيف بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز قادمًا من أستون فيلا.

وبحسب التقارير بلغت القيمة الأساسية للصفقة 58.3 مليون يورو أي نحو 253.5 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى مبلغ صغير مرتبط بالمكافآت والمتغيرات.

ولم تأت الصفقة بسهولة بعدما رفض أستون فيلا أربعة عروض سابقة من الهلال قبل أن تنجح المفاوضات في النهاية في حسم انتقال المهاجم الإنجليزي إلى الرياض.

ويصل واتكينز البالغ 30 عامًا إلى الهلال بعدما أصبح أحد أبرز المهاجمين في تاريخ أستون فيلا الحديث حيث خاض 278 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 108 أهداف وصنع 47 هدفًا.

كما غادر النادي الإنجليزي وهو الهداف التاريخي للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 91 هدفًا.

وتكشف أرقامه في السنوات الأخيرة عن سبب إصرار الهلال على التعاقد معه إذ سجل 15 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي خلال كل موسم من المواسم الأربعة الأخيرة بينما أنهى الموسم الماضي برصيد 21 هدفًا و5 تمريرات حاسمة خلال 55 مباراة في جميع المسابقات.

 

بنزيما يرحل.. وواتكينز يتولى المهمة

المفارقة أن وصول واتكينز تزامن مع نهاية تجربة كريم بنزيما مع الهلال فالنادي السعودي أعلن إنهاء علاقته التعاقدية مع المهاجم الفرنسي بالتراضي بعد سبعة أشهر فقط من انضمامه إلى الفريق.

وخلال فترته القصيرة مع الهلال خاض بنزيما 16 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 كما توج مع الفريق بكأس الملك.

لكن وجود واتكينز ضمن المشروع الجديد للفريق ساهم في إعادة ترتيب الخيارات الهجومية خاصة في ظل الحاجة إلى إخلاء مكان ضمن قائمة اللاعبين الأجانب.

ويبلغ بنزيما 38 عامًا وكان عقده المباشر مع الهلال تبلغ قيمته 25 مليون دولار سنويًا بينما كانت مستحقاته عن الفترة من سبتمبر 2026 وحتى يونيو 2027 تقدر بنحو 78.1 مليون ريال.

لكن وضع اللاعب المالي لم يكن مرتبطًا فقط بعقده مع الهلال إذ كان هناك عقد مستقل آخر ممول عبر برنامج الاستقطاب التابع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين مقابل أدوار مرتبطة بالترويج لكرة القدم السعودية وفعالياتها بقيمة 23 مليون دولار سنويًا حتى عام 2030.

 

من يمول صفقات الهلال؟

تأتي هذه التحركات في مرحلة مختلفة من تاريخ الهلال خصوصًا بعد انتقال ملكية النادي إلى الأمير الوليد بن طلال مالك شركة المملكة القابضة الذي تكفل بصفقات الفريق خلال سوق الانتقالات الحالية والسوق السابقة وفق المعطيات الواردة.

وبالتالي فإن ضخامة الإنفاق لا يمكن فصلها عن التحولات التي يشهدها النادي على مستوى الملكية والتمويل إلى جانب المشروع الأكبر الذي يشهده الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

لكن اللافت في صيف الهلال الحالي أن الإنفاق لم يذهب فقط إلى أسماء كبيرة وإنما ارتبط أيضًا بمحاولة تغيير هوية الفريق.

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