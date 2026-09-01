رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع جاهزية عددا من المدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي

تفقد عمار منصور، رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس بمدينة بلاط؛ للوقوف ميدانيًا على مستوى الجاهزية، يرافقه

ياسر عبد السلام، مدير وحدة التميز المهندسة بالمركز، وكان في استقباله نصر محمد درويش، مدير الإدارة التعليمية، وعدد من القيادات التعليمية المعنية.

شملت الجولة مدارس

بلاط الثانوية، ومدرسة التجارة الملحقة بمدرسة الثانويه، ومدرسة بلاط الابتدائية الجديدة، حيث تفقد رئيس المركز الفصول الدراسية والمعامل ودورات المياه، واطّلع على مستوى جاهزية المدارس واستكمال التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب.

ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، وتجهيز المقاعد المدرسية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة المرافق والخدمات، إلى جانب الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية وقوائم الفصول وفقًا للخطة الدراسية والمناهج المقررة، ووضعها في الأماكن المخصصة بصورة واضحة.

كما شدد عمار منصور على ضرورة الانتهاء من جميع إجراءات استلام وتوزيع الكتب المدرسية على جميع الإدارات والقطاعات التعليمية، والالتزام بالكثافات الطلابية المقررة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والوقوف على جاهزية المنشآت التعليمية وانتظام أعمال التجهيز.