أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5442 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6350 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7257 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50800 جنيه.

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم،الثلاثاء 1 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.99 جنيه

سعر الشراء: 50.85 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.15 جنيه

سعر الشراء: 58.97 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.05 جنيه

سعر الشراء: 68.83 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.58 جنيه

سعر الشراء: 13.53 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.88 جنيه

سعر الشراء: 13.84 جنيه.

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الحارة والرطبة خلال ساعات النهار.



وأوضح القياتي أن درجات الحرارة تميل إلى الاعتدال خلال ساعات الليل، مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى، ما يساعد على تحسن الأجواء وتلطيفها ليلًا.

وأشار إلى أن القاهرة الكبرى تسجل درجة حرارة عظمى تصل إلى 35 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 37 درجة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف أن نشاط الرياح على بعض المناطق يسهم في تلطيف الأجواء، خاصة خلال ساعات المساء.