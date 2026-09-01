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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إتمام الصلح بين عائلتى آل عبد الصادق وآل عرفة بقرية كلح الصعايدة

مراسم الصلح
مراسم الصلح
محمد عبد الفتاح

أناب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو شوقى مصطفى ، لحضور مراسم إتمام الصلح التى أقيمت بقرية كلح الصعايدة بين عائلتى آل عبد الصادق من قبيلة الشويخات وآل عرفة من قبيلة شيبان ، وذلك برعاية الشيخ عبد السلام مصطفى رئيس لجنة الصلح ، وبمشاركة  القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية ، ، إلى جانب عواقل وأجاويد القبائل الأسوانية، والقيادات البرلمانية والشعبية .

محافظ أسوان يوجه التحية للحضور ويشيد بجهود لجنة الصلح
تم نقل تحية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للحضور والمشاركين فى هذا الجمع الكريم، الذى يجسد أسمى معانى التسامح والمحبة والتكاتف المجتمعى، مشيداً بالجهود التى بذلتها مديرية أمن أسوان ولجنة الصلح وكبار القبيلتين من أجل إنهاء الخلاف وعودة الوئام بين أبناء المجتمع الواحد .

دعم جهود المصالحات وتعزيز السلم والأمن الاجتماعى


وأكدت محافظة أسوان دعمها ومساندتها لكافة المبادرات التى تستهدف إنهاء الخلافات ونبذ النزاعات، لما لها من دور مهم فى تعزيز وحدة الصف المجتمعى وترسيخ دعائم السلم والأمن الاجتماعى بين مختلف فئات المجتمع الأسوانى وقبائله وعائلاته ، كما تم التأكيد على أهمية تضافر جهود الجميع لوأد أى فتنة أو خلاف أو صراع، والعمل على حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع .

مراسم الصلح تجسد قيم التسامح والتكاتف بين أبناء أسوان
وتعكس مراسم الصلح بين العائلتين حرص أبناء أسوان على الحفاظ على قيم التسامح والتراحم والتكاتف المجتمعى ، كما تؤكد أهمية الدور الذى تقوم به لجان المصالحات ورجال الأمن وأهل الخير وعواقل القبائل فى إحتواء الخلافات وإنهائها، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بما يسهم فى دعم الإستقرار وتعزيز الأمن والسلام الإجتماعى بالمحافظة .


تؤكد محافظة أسوان إستمرار دعمها لكافة جهود ومبادرات المصالحات المجتمعية ، وتشجيع دور لجان الصلح وعواقل وأجاويد القبائل وأهل الخير فى إنهاء الخلافات ونبذ النزاعات بما يحافظ على وحدة وتماسك المجتمع الأسوانى ، ويعزز قيم التسامح والمحبة والسلام بين أبناء المحافظة.

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