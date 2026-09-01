سيارات جديدة 2027 يابانية في السوق المصري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات اليابانية موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بروتون ساجا، وسويفت ديزاير، ونيسان سنترا، وتويوتا كورولا، ونيسان صنى .

تويوتا كورولا موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 480 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 580 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 630 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2027

تستمد سيارة نيسان صنى موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان صنى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صنى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 835 ألف جنيه .

بروتون ساجا موديل 2027

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2027 تصل إلي 95 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وبها عزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بروتون ساجا موديل 2027

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 685 ألف جنيه .

نيسان سنترا موديل 2026

عزم دوران سيارة نيسان سنترا موديل 2026 يصل إلي 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وقوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان سنترا موديل 2026

يصل سعر سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 20 ألف جنيه .

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

سرعة سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 القصوي تصل إلي 165 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وقوة 80 حصان، وعزم دوران 111 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

تتوافر سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر 885 ألف جنيه .