سونوس تكشف عن ساوند بار Beam Ultra وسماعات Ace Ultra ونظام Sonos 27

أعلنت شركة "سونوس" (Sonos) الأمريكية المتخصصة في الأنظمة الصوتية، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مدينة نيويورك، عن إطلاق ساوند بار "Sonos Beam Ultra" وسماعات الرأس "Sonos Ace Ultra"، إلى جانب تدشين نظام التشغيل الصوتي الذكي الجديد "Sonos 27" المدعوم بـ الذكاء الاصطناعي التوليدي، في أضخم حدث للشركة منذ عام 2024، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع The Verge التقني المتخصص.

نظام التشغيل الصوتي Sonos 27 ووكلاء الذكاء الاصطناعي

أوضح التقرير أن الشركة بقيادة رئيسها التنفيذي توم كونراد قررت إعادة هيكلة برمجياتها لتصبح نظام تشغيل صوتياً متكاملاً للمنازل يتم تحديثه سنوياً تحت اسم "Sonos 27".

ويدمج النظام الجديد نموذج لغوي كبير خاص بشركة سونوس لمعالجة الأوامر الصوتية، مع فتح المنصة لدمج المساعدات الذكية الخارجية وإنشاء حتى 10 وكلاء صوتيين مخصصين (AI voice agents) لتقديم ملخصات الأخبار والتنبيهات المخصصة، مع إتاحة خيار تعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي بالكامل للمستخدمين الراغبين في ذلك.

كما أطلقت الشركة اسم "Sonos Fabric" على شبكة المزامنة والربط اللاسلكي الفوري بين مكبرات الصوت داخل المنزل.

مواصفات الساوند بار المنزلي Sonos Beam Ultra

أشار المصدر إلى أن ساوند بار "Beam Ultra" طُرح بسعر 699 دولاراً أمريكياً، ويضم 9 محركات صوتية متطورة (بزيادة 4 محركات عن الجيل السابق) تتضمن محركات موجهة للأعلى لتوفير تجربة صوت مكاني حقيقية بتوزيع "7.1.2" بتقنية "Dolby Atmos".

كما زُود الجهاز بميزة تحسين الكلام بالذكاء الاصطناعي (AI speech enhancement) لتوضيح مخارج الحوار الصوتي في المشاهد السينمائية الصاخبة، مع دعم الاتصال عبر شبكات واي فاي وبلوتوث ومنفذ "HDMI eARC" السلكي.

سماعات الرأس اللاسلكية Sonos Ace Ultra

واوضح تقرير موقع The Verge أن سماعات الرأس الفاخرة "Sonos Ace Ultra" عالجت أبرز متطلبات المستخدمين عبر دعم الاتصال المباشر بشبكات الواي فاي (Wi-Fi) للاندماج الكامل في منظومة مكبرات الصوت المنزلية ونقل الصوت التلفزيوني بضغطة زر واحدة.

وتوفر السماعة بطارية تدوم حتى 35 ساعة من التشغيل المتواصل، مع تقنيات متطورة لإلغاء الضوضاء النشط وعزل الأصوات المحيطة.

مواعيد الشحن والتوفر الرسمي في الأسواق

ذكرت المصادر التقنية أن سونوس حددت يوم 29 سبتمبر 2026 موعداً لبدء الشحن والتوفر التجاري لساوند بار Beam Ultra وسماعات Ace Ultra في الأسواق العالمية، بالتزامن مع إرسال تحديث نظام Sonos 27 لتطبيق الهواتف الذكية الداعم لمنظومة "S2"، والذي يقدم تصميماً جديداً للواجهة وتحكماً أكثر دقة في مستويات الصوت وإدارة الغرف المنزلية.