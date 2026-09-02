انضمام المدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان الجيزة إلى منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انضمام مدرسة وردان للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة إلى منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة التقدم للالتحاق بها للعام الدراسي 2026/2027.

وتتخصص المدرسة في مجالي الميكانيكا والكهرباء، وتستقبل الطلاب البنين من جميع محافظات الجمهورية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.

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كما تتيح المدرسة فرصًا متميزة لخريجيها، حيث يتم إتاحة التحاق الخريجين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركات التابعة لها في مجال النقل السككي، بما يعزز الربط بين الدراسة والتدريب ومتطلبات سوق العمل.

وتأتي المدرسة ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل في القطاعات الحيوية وفق أحدث المعايير المهنية.

ويتم القبول وفقًا للقواعد والضوابط المعلنة، وبعد اجتياز اختبارات القبول والمقابلات المقررة على نفس رابط التقديم :

dualedu.moe.gov.eg