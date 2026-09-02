جاهز للمباراة المقبلة .. ناقدة رياضية تكشف آخر تطورات حالة بنجديدة بعد الإصابة

كشف الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال تصريحاتها عبر برنامج «ملعب ON»، آخر تطورات حالة بنجديدة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة دلفي الودية.

وقالت ريهام حمدي إن بنجديدة شعر بإجهاد عضلي خلال مباراة الأهلي في الدقيقة 70، ما دفعه لمغادرة الملعب، قبل أن يكتفي أمس بأداء تدريبات الجري حول الملعب دون المشاركة في المران بشكل طبيعي.

وأضافت أن اللاعب شارك اليوم بصورة طبيعية جدًا في التدريب الذي أقيم مساءً، ولم تظهر عليه أي آثار للإصابة.

وأكدت أن بنجديدة أصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة بشكل طبيعي، ليطمئن الجهاز الفني على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها أمام دلفي.