بتدخلي الحمام بعد شرب القهوة مباشرة؟ .. السر في تأثيرها على الجسم

هل تلاحظين أنك تحتاجين إلى دخول الحمام بعد شرب القهوة بفترة قصيرة؟ هذه العادة شائعة لدى كثير من الأشخاص، وقد تحدث حتى مع تناول كمية صغيرة من القهوة، ما يجعل البعض يتساءل عن السبب وراء هذا التأثير السريع.

والحقيقة أن القهوة يمكن أن تؤثر في حركة الجهاز الهضمي والأمعاء، كما أن الكافيين له تأثير مدر للبول بدرجات متفاوتة، لكن الأمر يختلف من شخص لآخر وفقًا لكمية القهوة وحساسية الجسم للكافيين، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

لماذا تجعلك القهوة تدخلين الحمام؟

من الأسباب الرئيسية أن القهوة قد تحفز حركة القولون لدى بعض الأشخاص. وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة يمكن أن يزيد من نشاط الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى الشعور بالحاجة إلى التبرز بعد فترة قصيرة من شربها.

ولا يرتبط الأمر بالكافيين وحده، إذ يمكن أن يحدث تأثير مشابه مع بعض أنواع القهوة منزوعة الكافيين، وهو ما يشير إلى وجود مركبات أخرى في القهوة قد تساهم في تحفيز الجهاز الهضمي.

هل القهوة تعمل كمدر للبول؟

الكافيين له تأثير مدر للبول، لكنه لا يعني بالضرورة أن كل كوب قهوة سيؤدي إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل.

بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام، يستطيع الجسم التكيف مع الكافيين، لذلك يكون تأثيره المدر للبول أقل وضوحًا مقارنة بشخص لا يعتاد على تناوله.

ومع ذلك، قد تلاحظين زيادة الرغبة في التبول بعد شرب القهوة، خاصة إذا تناولتِ كمية كبيرة منها أو كنتِ لا تشربينها باستمرار.

لماذا يحدث الأمر بسرعة بعد القهوة؟

قد تبدأ القهوة في تحفيز الجهاز الهضمي خلال فترة قصيرة لدى بعض الأشخاص، خصوصًا عند تناولها في الصباح.

كما أن شرب أي مشروب يمكن أن يحفز حركة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أن تناول القهوة غالبًا ما يكون مرتبطًا بوجبة الإفطار، ما يجعل تأثير أكثر من عامل يحدث في الوقت نفسه.

ولهذا قد تشعرين بالحاجة إلى دخول الحمام بعد القهوة مباشرة، دون أن يعني ذلك أن القهوة "تمر" فورًا عبر الجهاز الهضمي.

هل دخول الحمام بعد القهوة علامة على مشكلة؟

في الغالب، إذا كان الأمر يحدث بشكل منتظم دون أعراض أخرى، فلا يعني وجود مشكلة صحية، وقد يكون مجرد استجابة طبيعية لجسمك تجاه القهوة.

لكن إذا صاحب الأمر إسهال متكرر، أو ألم شديد في البطن، أو دم في البراز، أو فقدان وزن غير مبرر، أو تغير مفاجئ ومستمر في عادات الإخراج، فمن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة السبب.

هل إضافة اللبن تغير تأثير القهوة؟

قد تختلف استجابة الجسم للقهوة بالحليب من شخص لآخر. فإذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فقد يؤدي الحليب إلى الانتفاخ أو الغازات أو الإسهال، وبالتالي قد يعتقد أن القهوة نفسها هي السبب.

كما أن الإضافات الأخرى مثل كميات كبيرة من السكر أو المحليات قد تؤثر في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

هل يجب التوقف عن القهوة؟

ليس بالضرورة. إذا كنتِ تشربين القهوة باعتدال ولا تسبب لكِ أعراضًا مزعجة، فإن الحاجة إلى دخول الحمام بعدها غالبًا ليست سببًا للتوقف عنها.

لكن إذا لاحظتِ أن القهوة تسبب لكِ إسهالًا أو تقلصات أو أعراضًا مزعجة بشكل متكرر، فيمكن تقليل الكمية ومراقبة استجابة الجسم، واستشارة الطبيب إذا استمرت المشكلة.