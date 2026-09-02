نيبال: ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية إلى 1114 شخصا

أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال اليوم (الأربعاء) ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي وقعت مؤخرا بالبلاد إلى 1114 شخصا.

وقالت السلطات النيبالية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أن نحو 4500 شخص مازالوا في عداد المفقودين جراء هذه الكارثة الطبيعية.

وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية في الـ26 من أغسطس الماضي قد جرفت عدة قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.

وفي منطقة "التبت"، أكدت السلطات الصينية مصرع 16 شخصا، فيما لا يزال البحث جاريا عن 546 شخصا في عداد المفقودين.

وقدر وزير المالية النيبالي سوارنيم واجل بأن بلاده تحتاج إلى ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار أمريكي لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية.