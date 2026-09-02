في أول توقف لها منذ تسعة أشهر .. حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس إبراهام لينكولن" تصل تايلاند

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس إبراهام لينكولن" اليوم الأربعاء إلى ميناء "ليم تشابانج" ​التايلاندي، وذلك في أول توقف لها منذ قرابة تسعة أشهر.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أنه من المقرر أن يتوجه البحارة ومشاة البحرية (المارينز) البالغ عددهم 5000 فرد الذين كانوا على متن حاملة الطائرات القادمة من منطقة الحرب في الشرق الأوسط إلى منتجع "باتايا" التايلاندي، الذي يعد وجهة للقوات الأمريكية للراحة والاستجمام منذ حرب فيتنام.

من جانبه، قال القائد العام لحاملة الطائرات دان كيلر "إن أول محطة توقف لنا في الميناء خلال هذه العملية التاريخية للانتشار، ستتيح لطاقمنا الاستمتاع بهذا البلد الجميل"، وذلك عقب قضاء 286 يوما في عرض البحر.

وكانت حاملة الطائرات الأمريكية قد غادرت كاليفورنيا في نوفمبر 2025 للقيام بمهام في بحر الصين الجنوبي، ثم تم تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط قبل الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران التي بدأت قبل نحو ستة أشهر.

يشار إلى أنه عادة ما تتراوح مدة نشر السفن الحربية بين 6 و9 أشهر، لكن يمكن تمديدها في أوقات الحروب.