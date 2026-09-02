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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير 33 محضرًا في حملات تموينية لردع أصحاب مخابز المخالفين بالغربية

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى شوبر وخرسيت بمركز طنطا، إلى جانب الحملات التي نفذتها إدارات تموين مركز طنطا وبندر طنطا وقطور، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 33 محضرًا، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية 


وأسفرت الحملة بقرى شوبر وخرسيت عن تحرير 12 محضرًا، تضمنت 6 محاضر تموينية شملت 4 مخالفات نقص وزن بواقع 19 و9 و8 و9 جرامات، ومخالفة لعدم نظافة أدوات العجين، وأخرى لعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما أفادت مديرية تموين الغربية بتحرير 3 محاضر بإدارة تموين مركز طنطا، و8 محاضر بإدارة بندر طنطا، و6 محاضر بإدارة قطور، فيما أسفرت حملة أخرى بإدارة مركز طنطا عن تحرير 4 محاضر، وتنوعت المخالفات بين نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود لوحة تشغيل أو ماكينة، وعدم النظافة.

ردع مخالفين 


وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن انتظام العمل وإنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية، والحفاظ على حقوق أهالينا ووصول الدعم إلى مستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات اصحاب مخابز ردع مخالفين

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